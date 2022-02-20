北京夏季奧運維族火炬手 有人入獄有人海外維權

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（中央社台北20日電）2022年北京冬奧，中國安排維族女選手迪妮格爾．衣拉木江擔任火炬手引發關注。而2008年北京夏季奧運擔任火炬手的2名維族選手，一人被判重刑，另一人則因父親被捕而滯留海外從事維權。

北京冬奧今天閉幕，雖然中國隊奪得9金4銀2銅的隊史最佳成績，且高居獎牌榜第3位，但卻因為新疆人權等問題成為高爭議性的一屆冬奧會。

自由亞洲電台先前報導，在2008北京奧運會擔任火炬手的維吾爾族選手阿迪力．阿不都熱衣木（Adil Abdurehim），已經在5年前被捕，理由是「觀看反革命視頻（影片）」，其後被重判14年有期徒刑。

阿不都熱衣木的親戚、旅居挪威的人權運動人士阿不都外力．阿尤普（Abduweli Ayup）在接受美國之音（VOA）採訪時表示，阿迪力像迪妮格爾．衣拉木江（Dilnigar Ilhamjan）一樣，都曾被中國當局稱為「中國人民的驕傲和代表」。

阿不都外力說，2008年阿迪力被當作中國的宣傳工具，但這個角色完成後就被投入了監獄，即使是奧林匹克火炬手的角色，也沒能救得了他。

根據報導，阿不都外力表示，自己一直在蒐集曾參加2008年北京奧運的維族運動員和火炬手現況。而這些運動員本人及他們的家人「後來都受到了迫害」。

同在2008年北京奧運擔任火炬手的卡馬力吐爾克．牙里坤（Kamalturk Yalqun），由於父親牙里坤．肉孜（Yalqun Rozi）在2016年被中國當局指控「從事分離主義活動」，也被重判15年有期徒刑。於是，當時在美國波士頓留學的卡馬力吐爾克便滯留當地，如今從事維權活動。

根據報導，牙里坤．肉孜被捕前，從事的是文學評論及維族教科書編輯工作。

卡馬力吐爾克表示，幾十年來，有著能歌善舞標誌的維族人，成為中國官方「宣傳民族團結與和諧的道具」。這一次，又有一名維族運動員得到這個角色，在全世界面前「充當了同樣的宣傳工具」。（編輯：邱國強）1100220