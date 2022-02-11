北京冬奧敏感時刻 愛爾蘭參議院譴責中國種族滅絕

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）愛爾蘭參議院9日決議，認定中華人民共和國政府對新疆維吾爾族犯下種滅絕罪行。

2022冬季奧運本月4至20日在北京舉行。有鑑於中國的人權紀錄惡劣，質疑北京企圖藉舉辦象徵和平友愛的國際運動賽事「洗白」的國際聲浪高漲。4日冬奧開幕式由一名維吾爾族越野滑雪選手擔任最後一棒火炬手，也遭批評是政治操作、意在轉移國際社會對侵害新疆人權暴行的關注。

愛爾蘭參議院9日針對「愛爾蘭參議院關注並接受維吾爾特別法庭於2021年12月9日公布之判決」動議進行討論。此議案由參議員麥道威（Michael McDowell）提出，他曾任司法部長、副總理。

列席備詢的外交部政務次長伯恩（Thomas Byrne）代表政府建議調整議案用詞，使其趨於溫和委婉，包括刪除「接受該項判決」等字眼。經激烈辯論，參議院最終依原始版本通過決議。

2020年於倫敦設立的維吾爾特別法庭（Uyghur Tribunal）是獨立的「人民法庭」，旨在審查中國侵害維族人權相關證據、評估相關侵權行為是否構成符合聯合國定義的種族滅絕罪 。

維吾爾特別法庭去年12月9日判定，中國政府對新疆維吾爾族犯下種滅絕罪行。

值得注意的是，麥道威本月9日在總結演講多次提及台灣，以維族遭受的迫害說明為何台灣政府與人民堅拒中國併吞，並呼籲政府和國會積極與台灣及駐愛爾蘭台北代表處互動交流。（編輯：周永捷）1110211