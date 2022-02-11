更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》全球民主指數台灣排名第8 高居亞洲之冠
首頁 / 國際
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧1/300

北京冬奧敏感時刻 愛爾蘭參議院譴責中國種族滅絕

2022/2/11 08:09（2/11 08:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
愛爾蘭參議院9日決議，認定中國對新疆維吾爾族犯下種滅絕罪行。（中央社）
愛爾蘭參議院9日決議，認定中國對新疆維吾爾族犯下種滅絕罪行。（中央社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）愛爾蘭參議院9日決議，認定中華人民共和國政府對新疆維吾爾族犯下種滅絕罪行。

2022冬季奧運本月4至20日在北京舉行。有鑑於中國的人權紀錄惡劣，質疑北京企圖藉舉辦象徵和平友愛的國際運動賽事「洗白」的國際聲浪高漲。4日冬奧開幕式由一名維吾爾族越野滑雪選手擔任最後一棒火炬手，也遭批評是政治操作、意在轉移國際社會對侵害新疆人權暴行的關注。

愛爾蘭參議院9日針對「愛爾蘭參議院關注並接受維吾爾特別法庭於2021年12月9日公布之判決」動議進行討論。此議案由參議員麥道威（Michael McDowell）提出，他曾任司法部長、副總理。

列席備詢的外交部政務次長伯恩（Thomas Byrne）代表政府建議調整議案用詞，使其趨於溫和委婉，包括刪除「接受該項判決」等字眼。經激烈辯論，參議院最終依原始版本通過決議。

2020年於倫敦設立的維吾爾特別法庭（Uyghur Tribunal）是獨立的「人民法庭」，旨在審查中國侵害維族人權相關證據、評估相關侵權行為是否構成符合聯合國定義的種族滅絕罪 。

維吾爾特別法庭去年12月9日判定，中國政府對新疆維吾爾族犯下種滅絕罪行。

值得注意的是，麥道威本月9日在總結演講多次提及台灣，以維族遭受的迫害說明為何台灣政府與人民堅拒中國併吞，並呼籲政府和國會積極與台灣及駐愛爾蘭台北代表處互動交流。（編輯：周永捷）1110211

延伸閱讀
中國選維族選手持北京冬奧火炬 美國批別有用心國際奧會成員捍衛中國 調查揭露幕後利益糾葛印度流亡藏人抗議北京冬奧 籲選手拒領獎牌洛杉磯群眾抗議北京冬奧 痛批種族滅絕運動會
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀