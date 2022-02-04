印度流亡藏人抗議北京冬奧 籲選手拒領獎牌

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（中央社記者林行健新德里4日專電）非政府組織西藏青年大會（TYC）今天在德里集會，抗議中國主辦冬季奧林匹克運動會，呼籲參賽選手拒領獎牌，與藏人共同向中國政府違反人權的行為發聲。

北京冬奧今晚開幕，藏青會成員及支持者逾百人，在德里一處市集示威，高舉雪山獅子旗及抗議北京主辦冬奧的標語。

藏青會會長貢布頓珠（Gonpo Dhondup）說，中國政府直到今天仍在違反人權，要求國際奧林匹克委員會禁止北京主辦冬奧。

此外，藏青會在一份新聞稿中說，奧運會是展示榮譽、友誼及鼓勵和平解決爭議的活動，不應由對西藏及維吾爾人進行「種族滅絕」的中國來主辦。

藏青會呼籲參加冬奧的選手支持流亡藏人爭取人權的抗爭，拒領或退回「沾血的獎牌」。

流亡藏人社會運動人士多吉．朗贊（Dolji Rangzen）在現場焚燒中國五星旗，並因突破警察封鎖線而被逮捕。

朗贊的發音在藏語中為「自由」之意，他在警局中傳送簡訊給中央社記者說：「沒有人權就沒有運動會，杯葛北京冬奧！挺西藏、挺香港、挺台灣、挺維吾爾人，大家都應有自由。」

另一方面，原本支持中國主辦冬奧的印度政府，昨天也因不滿中國安排曾參與中印邊界衝突的軍官傳遞聖火，決定不派駐北京外交官出席開幕和閉幕儀式。（編輯：高照芬）1110204