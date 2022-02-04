中國人權紀錄不佳 英奧運銀牌得主批不應主辦冬奧

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（中央社北京4日綜合外電報導）中國人權紀錄引發外界質疑，曾獲奧運銀牌的英國自由式滑雪選手肯伍錫和前美國奧運國手、美國花式滑冰教練黎朋批評將冬奧交由中國主辦的決定。

北京冬奧將在今天正式開幕，但對中國人權的擔憂，尤其是對維吾爾族穆斯林少數族群命運的擔憂，讓冬奧籌備工作蒙上陰影。

美國正在領導一場對北京冬奧的外交抵制活動，原因是美國認為在新疆地區存在所謂的種族滅絕和反人類罪行。中國則否認指控。

中國當局上個月警告參賽選手不要批評北京政府，但英國自由式滑雪選手肯伍錫（Gus Kenworthy）說，他不會保持沈默。他在2014年索契冬奧代表美國參賽獲得銀牌。

他在北京冬奧開幕前告訴英國廣播公司（BBC）：「在我看來，如果任何國家有駭人聽聞的人權紀錄，我不認為他們應該被允許主辦奧運。」

美國花式滑冰教練、前美國奧運國手黎朋（Adam Rippon）在北京表示，他希望奧運能對主辦國進行更多審查。

現年32歲的2018年平昌冬奧團體賽銅牌得主黎朋告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我希望透過奧運，可以讓更多人關注人權議題，確實給中國政府帶來壓力，讓他們應對這個問題。」（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1110204