洛杉磯群眾抗議北京冬奧 痛批種族滅絕運動會

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洛杉磯人權團體在中國領事館外舉「沒有人權，沒有北京冬奧」標語，標語上的奧運五環沾了血手印，寫著西藏（圖博）、東土耳其斯坦、內蒙古、香港、台灣等地名。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月4日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）海外藏人、維吾爾族、香港人、台灣人團體今天集結在洛杉磯中國領事館，呼喊「沒有人權就沒有北京冬奧」，上演行動劇將北京冬奧稱為「種族滅絕運動會」。

2022年北京冬季奧林匹克運動會在當地時間4日晚間8時舉行開幕典禮。掛著五星旗的洛杉磯中國總領事館前，今天下午聚集上百位群眾，手拿東土耳其斯坦、雪山獅子旗、光復香港時代革命、台灣旗等旗幟，繞行抗議。

這是全球60多個城市串連發起No Beijing 2022示威活動的一環。官網說明，這場示威抗議中國政府侵害人權，包括酷刑施虐、大規模羈押、對群眾使用暴力、打壓個別宗教與文化等行徑。

維吾爾族人權組織將北京2022冬季奧運定義為─「這個採取種族滅絕政策的政府進行的一場政治宣傳活動」，呼籲世人拒看這場「種族滅絕運動會」（Genocide Games）。

今天在洛杉磯的中國領事館外上演行動劇，幾名示威者身穿中國解放軍制服，拿著棍棒作勢毆打代表維吾爾族、藏人、香港人、台灣人的臨時演員，司儀宣布「種族滅絕運動會開始」。

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會會長李賢群跪坐在地上，受到解放軍拿棍棒作勢恐嚇的台灣代表。他以1936年的柏林奧運會，獨裁者希特勒用來政治宣傳，稱2022年北京冬奧也是一場政治宣傳，是一場違背奧運精神的恥辱。

李賢群說：「台灣是一個愛好和平的國家。台灣人公共事務會多年來在洛杉磯當地與圖博（藏人）、維吾爾族、香港人團結起來，一起對抗不公不義的中共政權。」

在洛杉磯經營維吾爾族餐廳的艾金（Bugra Arkin）身上的T恤寫著Google Uyghurs，他解釋這是在網路上發起的主題標籤，透過這樣的訊息，呼籲大家上網搜尋「維吾爾族」，讓西方世界更多人知道維吾爾族人發生什麼事。

艾金的故事曾經登上「洛杉磯時報」、「德國之聲」等美國主流及國際媒體。他向中央社記者說，之所以這麼積極為維吾爾族發聲，因為2016年中共開始大規模關押維族以來，他的父親也在2018年失蹤了。

洛杉磯的香港人組織「洛杉磯香港論壇」自從反送中運動、香港國安法通過以來，近幾年持續在海外為香港人發聲。發言人查爾斯呼籲拒看冬奧比賽，他也期待運動員在確保自身安全的前提下，藉由冬奧的平台為人權發聲。

查爾斯深感國安法通過後，香港的言論自由、媒體自由形同消失。他說，這次的北京冬奧是一個很好的機會，讓所有的運動員與全世界的觀眾見識一下，中國政府是如何控制人民、打壓言論自由。（編輯：韋樞）1110204

洛杉磯多個人權團體在中國領事館外上演行動劇「種族滅絕運動會」，抗議北京對西藏、新疆維吾爾族、香港、台灣的壓迫與霸凌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月4日

洛杉磯多個人權團體聚集在中國領事館外，呼籲抵制北京冬奧，洛杉磯僑胞舉著台灣人公共事務會、台灣旗等旗幟參與。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月4日

在洛杉磯開餐廳的維吾爾族人艾金（Bugra Arkin）身上的T恤寫著Google Uyghurs，呼籲大家上網搜尋，瞭解維吾爾族人的處境。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月4日