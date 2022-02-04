抗議北京辦冬奧 藏人赴國際奧會總部示威

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（中央社洛桑3日綜合外電報導）在北京冬季奧運揭幕前夕，約500名藏人在瑞士洛桑的國際奧林匹克委員會（IOC）總部外遊行，抗議北京侵犯人權，領頭的是一名滑雪橇、後面拖著中國國旗的男子。

2022年冬奧將於4日在中國首都北京開幕，來自歐洲各地的藏人示威者今天從位於洛桑（Lausanne）的國際奧會大樓步行3公里，走到奧運博物館（Olympic Museum）。

全球其他城市也有類似遊行，包括洛杉磯和舊金山。在洛桑，許多人拿著西藏旗幟，跟在標語布條後遊行，那些標語寫著「抵制北京冬奧」、「停止在西藏侵犯人權」、「可恥的奧運」。

已在瑞士住了32年的藏人藝術家洛丹南林（Loten Namling）滑著雪橇帶領遊行隊伍，雪橇板上寫有「自由」（freedom）一字。

他說：「我之所以要（在雪橇後面）拖著中國國旗，是因為中國摧毀了我的國家、我的文化，要讓他們感受一下我們有多痛苦。」

「他們永遠不該把奧運會交給大規模屠殺者和獨裁者主辦，是時候喊停了。」

示威群眾在遊行途中經過奧運5環時高喊「沒有人權，就沒有奧運」和「北京奧運：種族滅絕的奧運」等口號。

與此同時，參與活動的學生爬上國際奧會入口處的屋頂，舉起寫有「拒絕2022北京（冬奧）」的標語。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110204