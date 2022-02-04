冬奧對岸統戰出招 陸委會：盼國人珍惜民主自由

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（中央社台北4日電）針對北京冬奧邀請多名台灣藝人獻唱，並邀請國民黨前主席洪秀柱出席開幕式，陸委會指這些統戰作為千篇一律，徒增台人反感，也盼台人珍惜得來不易的民主自由生活方式。

陸委會4日以書面形式應詢時強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用特定台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，也改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

陸委會指這些統戰作為內容千篇一律，老調重彈，台灣民眾毫無興趣，無法達任何效果，徒增台人反感。

陸委會表示，針對台灣代表團參加冬奧可能面臨陸方的政治操作與各種風險，政府有關單位已就各種突發狀況作好應變準備；也盼台人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對台分化，相關言行也應考量台灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板，共同維護國家主權與尊嚴。

陸委會也呼籲作為冬奧主辦方的中共，與其耗費資源進行統戰宣傳和「大外宣」，單方面輸出意識形態和大國形象，不如以務實開放態度傾聽台人堅持民主自由生活方式的心聲，積極回應國際社會對中國大陸人權狀況的關切。

陸委會指，如此陸方才能藉舉辦冬奧營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。

北京冬奧將於今晚開幕，主辦單位近日釋出開幕歌曲「一起向未來」的MV中，包括蕭敬騰等多名台灣藝人都獻唱。此外，中國國務院台灣事務辦公室昨天也證實，洪秀柱受邀出席今晚的開幕式。（編輯：沈朋達/朱建陵）1110204