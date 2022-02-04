更多編輯台推薦新聞：
書店結合護理專業 無論如河成療癒空間
文化

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台
產經

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧3/242

冬奧對岸統戰出招 陸委會：盼國人珍惜民主自由

2022/2/4 17:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）針對北京冬奧邀請多名台灣藝人獻唱，並邀請國民黨前主席洪秀柱出席開幕式，陸委會指這些統戰作為千篇一律，徒增台人反感，也盼台人珍惜得來不易的民主自由生活方式。

陸委會4日以書面形式應詢時強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用特定台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，也改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

陸委會指這些統戰作為內容千篇一律，老調重彈，台灣民眾毫無興趣，無法達任何效果，徒增台人反感。

陸委會表示，針對台灣代表團參加冬奧可能面臨陸方的政治操作與各種風險，政府有關單位已就各種突發狀況作好應變準備；也盼台人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對台分化，相關言行也應考量台灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板，共同維護國家主權與尊嚴。

陸委會也呼籲作為冬奧主辦方的中共，與其耗費資源進行統戰宣傳和「大外宣」，單方面輸出意識形態和大國形象，不如以務實開放態度傾聽台人堅持民主自由生活方式的心聲，積極回應國際社會對中國大陸人權狀況的關切。

陸委會指，如此陸方才能藉舉辦冬奧營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。

北京冬奧將於今晚開幕，主辦單位近日釋出開幕歌曲「一起向未來」的MV中，包括蕭敬騰等多名台灣藝人都獻唱。此外，中國國務院台灣事務辦公室昨天也證實，洪秀柱受邀出席今晚的開幕式。（編輯：沈朋達/朱建陵）1110204

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀