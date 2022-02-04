北京冬奧台灣4選手征戰 電視網路直播管道一次看

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（中央社網站4日電）2022北京冬奧2月4日晚間舉行開幕式，台灣共有4名選手取得本屆參賽權，分別是競速滑冰的黃郁婷、雪橇的林欣蓉，以及滑雪項目的李玟儀及何秉睿，這是台灣選手睽違30年的在滑雪項目出賽。中央社整理電視及網路平台轉播資訊如下：

●公視3台

2月4日（週五）

20:00 開幕典禮

2月7日（週一）

16:25 黃郁婷／競速滑冰女子1500公尺決賽

19:45 林欣蓉／雪橇前2趟

2月8日（週二）

18:30 競速滑冰男子1500公尺決賽

19:45 林欣蓉／雪橇後2趟

2月9日（週三）

10:05 李玟儀／高山滑雪女曲道預賽

13:35 李玟儀／高山滑雪女曲道決賽

2月13日（週日）

20:55 黃郁婷／競速滑冰女子500公尺決賽

2月16日（週三）

10:05 何秉睿／高山滑雪男曲道預賽

13:55 何秉睿／高山滑雪男曲道決賽

2月17日（週四）

16:25 黃郁婷／競速滑冰女子1000公尺決賽

2月20日（週日）

19:00 閉幕典禮

台灣滑雪好手李玟儀將於2月9日在北京冬奧女子曲道賽登場。（圖取自中華奧會網頁tpenoc.net）

●愛爾達體育頻道

電視收看平台：中華電信MOD

愛爾達體育1台（CH200）

愛爾達體育2台（CH201）

愛爾達體育3台（CH202）

網路及行動裝置收看平台：Hami Video、ELTA.tv

愛爾達體育1台

愛爾達體育2台

愛爾達體育3台

愛爾達冬奧1台

愛爾達冬奧2台

愛爾達冬奧3台

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