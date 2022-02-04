北京冬奧台灣4選手征戰 電視網路直播管道一次看
2022/2/4 19:48（2/4 20:05 更新）
北京冬季奧運4日開幕，競速滑冰女將黃郁婷（左）、雪橇女將林欣蓉（右）7日上場。（左圖取自facebook.com/uting.huang.hope，右圖取自facebook.com/LinSinRongSinRongLin）
（中央社網站4日電）2022北京冬奧2月4日晚間舉行開幕式，台灣共有4名選手取得本屆參賽權，分別是競速滑冰的黃郁婷、雪橇的林欣蓉，以及滑雪項目的李玟儀及何秉睿，這是台灣選手睽違30年的在滑雪項目出賽。中央社整理電視及網路平台轉播資訊如下：
●公視3台
2月4日（週五）
20:00 開幕典禮
2月7日（週一）
16:25 黃郁婷／競速滑冰女子1500公尺決賽
19:45 林欣蓉／雪橇前2趟
2月8日（週二）
18:30 競速滑冰男子1500公尺決賽
19:45 林欣蓉／雪橇後2趟
2月9日（週三）
10:05 李玟儀／高山滑雪女曲道預賽
13:35 李玟儀／高山滑雪女曲道決賽
2月13日（週日）
20:55 黃郁婷／競速滑冰女子500公尺決賽
2月16日（週三）
10:05 何秉睿／高山滑雪男曲道預賽
13:55 何秉睿／高山滑雪男曲道決賽
2月17日（週四）
16:25 黃郁婷／競速滑冰女子1000公尺決賽
2月20日（週日）
19:00 閉幕典禮
台灣滑雪好手李玟儀將於2月9日在北京冬奧女子曲道賽登場。（圖取自中華奧會網頁tpenoc.net）
●愛爾達體育頻道
電視收看平台：中華電信MOD
愛爾達體育1台（CH200）
愛爾達體育2台（CH201）
愛爾達體育3台（CH202）
網路及行動裝置收看平台：Hami Video、ELTA.tv
愛爾達體育1台
愛爾達體育2台
愛爾達體育3台
愛爾達冬奧1台
愛爾達冬奧2台
愛爾達冬奧3台
可點選超連結查詢詳細節目表，確切轉播時間以實際播出節目為準。1110204
2022北京冬奧將於2月4日開幕，台灣選手李玟儀及何秉睿（圖）同獲滑雪參賽資格，也是台灣代表團睽違30年再次拿到滑雪參賽門票。（何兆日提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月3日
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