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北京冬奧
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北京冬奧4/233

北京冬奧台灣第11順位入場 黃郁婷、何秉睿掌旗

2022/2/3 21:45（2/3 22:25 更新）
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台灣代表團4日將出席北京冬季奧林匹克運動會開幕式，參與冬奧事務人士說，入場序預計排第11，由競速滑冰女將黃郁婷（左）、滑雪選手何秉睿（右）任掌旗官。（左圖取自facebook.com/uting.huang.hope，右圖為何兆日提供）
台灣代表團4日將出席北京冬季奧林匹克運動會開幕式，參與冬奧事務人士說，入場序預計排第11，由競速滑冰女將黃郁婷（左）、滑雪選手何秉睿（右）任掌旗官。（左圖取自facebook.com/uting.huang.hope，右圖為何兆日提供）
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣代表團明天將出席北京冬季奧林匹克運動會開幕式，參與冬奧事務人士今天說，入場序預計排第11，在日本之後、香港前面，而競速滑冰女將黃郁婷、滑雪選手何秉睿任掌旗官。

北京冬奧開幕式明天登場，4名台灣選手（黃郁婷、何秉睿、雪橇女將林欣蓉及滑雪女將李玟儀）出征，原先台灣代表團以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫及航班因素為由，不出席開、閉幕式，後來在國際奧林匹克委員會要求下，以兼顧防疫與團員健康最大化原則，決定派人參加。

2008年北京奧運開幕式入場序採簡體漢字筆畫順序，台灣代表團當時以第24順位入場，排於日本後、中非共和國前，但冬奧規模不如夏季奧運，中非沒選手參加北京冬奧，台灣這次將排在日本之後、香港前面。

至於北京冬奧開幕式掌旗官，相關人士晚間告訴中央社記者，將由二度出征冬奧的黃郁婷以及首度登上冬奧舞台的男子選手何秉睿掌旗，帶領隊職員入場，但代表團參加開幕式人數還未定。（編輯：李明宗）1110203

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