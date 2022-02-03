滑雪路曾歷經革命 何秉睿前進冬奧證明自己

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台灣選手何秉睿在念書和夢想間，曾歷經家族革命，他花了近8年時間終於走到最高殿堂冬季奧運，也向已逝的阿公證明自己。（何兆日提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月3日

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）國中畢業後隻身赴歐洲滑雪學校訓練，台灣選手何秉睿在念書和夢想間，曾歷經家族革命，他花了近8年時間終於走到最高殿堂冬季奧運，也向已逝的阿公證明自己。

2022北京冬奧將於2月4日開幕，台灣選手李玟儀及何秉睿同獲滑雪參賽資格，不但是台灣代表團睽違30年再次拿到滑雪參賽門票，且是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽席次。

何秉睿父親何兆日曾在日本求學時接觸滑雪，而滑雪的樂趣讓何兆日難以忘懷，後來也成為滑雪教練，在父親影響下，何秉睿4、5歲開始接觸滑雪，每年寒假定期飛往日本練習。

何秉睿從小足球和滑雪雙棲，國中後才確立往滑雪這條路前進，他2014年考取松山工農後，看到日本友人規劃到奧地利進修，他也下定決心選擇同一條路。

不過，在何秉睿赴歐洲追夢前，阿公卻跳出來反對，何兆日透露：「當時經歷一段革命，父親比較傳統，認為念書比較好，最好之後還能當醫師和律師，偏偏我家小朋友不是這方面材料。」

「念完書還有升學機會，不是一路當選手都不念書，加上語言方面如果訓練得好，也是滿不錯。」何兆日表示，經過家人幫忙說服阿公，何秉睿終於如願展開歐洲行。

對於教養兒女，何兆日抱持著尊重個人興趣，放手讓何秉睿獨自一人前往奧地利滑雪學校磨練，前後長達5年的時間，除了要一手打理異鄉生活起居，還要克服語言問題。

何秉睿赴奧地利訓練，當時已訂定目標，瞄準冬季奧運，可惜無緣2018年平昌冬季奧運，過程中歷經自我懷疑、現實面考量以及猶豫是否放棄，仍選擇堅持下去的他，4年後成功取得北京冬奧門票。

何秉睿先前曾在臉書發文，除了感謝親友的支持外，也謝謝自己沒有放棄，面對阿公已逝世，他有感而發地說：「4年前2018平昌冬奧沒有機會給阿公看到，4年後的現在，阿公在天上應該會很開心吧，我何家子孫做到了喔，沒有漏氣。」（編輯：張雅淨）1110203

2022北京冬奧將於2月4日開幕，台灣選手李玟儀及何秉睿（圖）同獲滑雪參賽資格，也是台灣代表團睽違30年再次拿到滑雪參賽門票。（何兆日提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月3日