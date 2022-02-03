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北京冬奧1/227

潘文忠致電冬奧國手 轉達蔡總統、蘇貞昌關心

2022/2/3 18:24（2/3 18:47 更新）
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北京冬季奧林匹克運動會4日開幕，教育部長潘文忠3日致電冬奧國手，轉達總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的關心與打氣。（教育部提供）
北京冬季奧林匹克運動會4日開幕，教育部長潘文忠3日致電冬奧國手，轉達總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的關心與打氣。（教育部提供）
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）北京冬季奧林匹克運動會明天開幕，教育部長潘文忠今天下午3時許致電冬奧國手，轉達總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的關心與打氣，並提醒選手做好防疫，為自己和台灣爭取佳績。

教育部表示，潘文忠致電雪橇選手林欣蓉、滑雪選手何秉睿及競速滑冰選手黃郁婷（滑雪選手李玟儀於前往北京航程，預定明天抵達），轉達蔡總統及蘇貞昌的關懷，為參賽選手加油打氣，關心在比賽當地生活起居，也提醒選手們做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，照顧好自己健康，為自己及台灣爭取最好成績。

至於日前練習穿中國隊服引發爭議的黃郁婷下午也在社群網站臉書（Facebook）發文說，感謝潘文忠轉達蔡總統及蘇貞昌關心，會努力奮鬥為台灣爭取最大榮譽，謝謝所有替她加油的人，「我會謹守本心，不忘初衷」。（編輯：李明宗）1110203

台灣競速滑冰好手黃郁婷在練習影片穿中國隊服惹議，2日在臉書表示，已移除影片。（圖取自facebook.com/uting.huang.hope）
台灣競速滑冰好手黃郁婷在練習影片穿中國隊服惹議，2日在臉書表示，已移除影片。（圖取自facebook.com/uting.huang.hope）
2022北京冬奧將於2月4日開幕，台灣選手李玟儀及何秉睿（圖）同獲滑雪參賽資格，也是台灣代表團睽違30年再次拿到滑雪參賽門票。（何兆日提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月3日
2022北京冬奧將於2月4日開幕，台灣選手李玟儀及何秉睿（圖）同獲滑雪參賽資格，也是台灣代表團睽違30年再次拿到滑雪參賽門票。（何兆日提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月3日
北京冬季奧運台灣代表隊賽程預計2月7日開始，雪橇女將林欣蓉將在女子單人雪橇項目出賽。（圖取自facebook.com/LinSinRongSinRongLin）
北京冬季奧運台灣代表隊賽程預計2月7日開始，雪橇女將林欣蓉將在女子單人雪橇項目出賽。（圖取自facebook.com/LinSinRongSinRongLin）
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