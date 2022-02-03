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黃郁婷穿中國隊服爭議 體育署提醒要有敏感度

2022/2/3 13:35（2/3 13:42 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）台灣競速滑冰選手黃郁婷因為在練習影片身穿中國隊服引發爭議，黃郁婷對此做出回應並下架影片，體育署副署長林哲宏則表示，已經特別提醒選手要有這方面的敏感度，須特別注意。

第24屆北京冬季奧林匹克運動會將於2月4日開幕，台灣選手黃郁婷2月7日將在競速滑冰女子1500公尺項目率先出賽。不過在冬奧開幕之前，黃郁婷因為日前在個人社群媒體貼出練習影片中，身穿印有China字樣的中國隊服，引發不小爭議。

對此教育部體育署副署長林哲宏今天接受中央社記者訪問時表示，黃郁婷與該名中國選手是在德國訓練時認識的好朋友，通常選手訓練結束離開前都會互相交換禮物，「所以她（黃郁婷）這次去北京練習時穿這件服裝，不過因此造成很大困擾，她也跟我們道歉，說影片已經下架了」。

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體育署方面並不會對黃郁婷的出賽有任何處置，不過林哲宏強調，已經有特別提醒教練、選手在社群媒體上的發言，這方面的敏感度要有，「雖然在國外比賽都會認識很多朋友，但這點要特別注意一下」。

黃郁婷昨天半夜在個人臉書回應，因為有太多留言與私訊，已經移除影片，「運動歸運動，在運動界裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友，我也不想要模糊焦點」。（編輯：張雅淨）1110203

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