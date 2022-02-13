北京冬奧競速滑冰500公尺 黃郁婷名列第26

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣競速滑冰女將黃郁婷今晚在北京冬季奧運競速滑冰女子500公尺項目上陣，繳出39秒23，以第26名作收，無緣獎牌，接下來將在17日競速滑冰1000公尺項目登場。

黃郁婷這次出征北京冬奧，為生涯第2度登上冬季奧運舞台，連2屆冬奧都取得競速滑冰女子500公尺、1000公尺、1500公尺3項資格，卻因先前練習影片身穿中國隊服，引發不少風波。她近日接受電視台訪問時坦言，「不管是身體還是心理層面，其實都很累」，並明確表達退意。

黃郁婷北京冬奧首戰女子競速滑冰1500公尺項目，以第26名作收，今天出戰500公尺項目，共有30名選手參賽，分成15組，黃郁婷被安排在第6組出發，同組對手為哈薩克選手阿伊多娃（Yekaterina Aidova），黃郁婷繳出39秒23，未能突破個人上屆平昌冬奧成績（38秒98、第22名）。

美國選手傑克森（Erin Jackson）最終以37秒04搶下金牌，日本選手高木美帆以37秒12奪銀，俄羅斯選手高里可瓦（Angelina Golikova）以37秒21收下銅牌。

黃郁婷在前2項比賽都無緣登上頒獎台，後續將在17日參加最後1項競速滑冰1000公尺項目、也是她個人強項。（編輯：戴光育）1110213