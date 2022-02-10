冬奧閉幕是否參加 體育署：總領隊會議後決定

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（中央社記者龍柏安台北10日電）體育署副署長洪志昌今天表示，北京冬奧台灣選手賽程預計在2月17日結束，依往例選手將在比賽結束2天內離開，至於是否參加閉幕式，則要等總領隊會議結束後再決定。

北京冬奧將於2月20日舉行閉幕，今年台灣共有4名選手參賽，其中競速滑冰女將黃郁婷將於2月17日壓軸登場，而若依循往例，在閉幕式當天已沒有選手留在北京，只剩負責收尾的奧會工作團。

不過洪志昌今天在體育署例行記者會上強調，北京冬奧將在2月18日召開總領隊會議，屆時才會確定台灣是否參加。

此外，洪志昌也提到，歷屆奧運主辦國，選手村只會從比賽前5天開始，到比賽結束後2天有優惠計價，續住則要加價收費，言下之意，若台灣要參加冬奧閉幕典禮，也會增加住宿等相關費用。

今年冬奧體育署以抵達航班與防疫等因素，一度宣布不出席開幕式，最後卻臨時大轉彎決定參加，對此洪志昌解釋，IOC針對不參加開幕式的國家一一聯繫，以他所知，最後僅有3個國家由志工代表出席開幕，「是因為他們國家的選手確診。」

而對於競速滑冰女將黃郁婷穿著中國隊的比賽服拍照並上傳社群媒體，引發外界關注，對此洪志昌強調，目前選手仍在比賽中，將待所有賽事結束後，中華奧會將針對整起事件進行開會討論。（編輯：張芷瑄）1110210