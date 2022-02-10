更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧1/300

陳巍北京冬奧花滑摘金 5度四周跳技壓群雄

2022/2/10 17:19（2/10 17:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國華裔選手陳巍10日拿下北京冬奧男子花滑金牌。（共同社）
美國華裔選手陳巍10日拿下北京冬奧男子花滑金牌。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京10日綜合外電報導）北京冬奧男子花滑比賽結果出爐，美國華裔選手陳巍在英國歌手艾爾頓強的「火箭人」歌聲中5度完成「四周跳」，輕取衛冕日本名將羽生結弦摘金。

3屆世界冠軍陳巍（Nathan Chen）最後以332.60分的總分奪得他唯一未能獲得的大獎，比第2名選手多了20多分。

陳巍前幾天的表現已預告他此番來勢洶洶，4日他在花式滑冰團體賽單人短曲項目拿到僅差世界紀錄0.11分的精彩表現，而那項世界紀錄的保持人，正是羽生結弦。

陳巍8日則在短曲項目拿下刷新世界紀錄的113.97分。

他說：「我從來沒有想過能在我的職業生涯中做到這一步。」

「我當然一直夢想參加奧運並贏得冠軍，但我好像不知道能否實現這個夢想。我還沒有時間來充分處理這個問題，但到目前為止，這真是太神奇了。」

在艾爾頓強（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲聲中，陳巍果然不負「四周跳之王」（quad king）的盛名，在觀眾的歡呼聲中5度完成「四周跳」的動作。

隨著比賽音樂停止，陳巍如釋重負地將頭後仰。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110210

延伸閱讀
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡美國出生中國花滑選手奧運失誤 網民酸評不留情奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳冬奧花滑團體賽頒獎延後 傳與俄15歲女將藥檢有關
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀