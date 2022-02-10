美籍韓裔金善雪板連兩屆摘金 高分衛冕成功

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21歲美籍韓裔雪板選手金善10日不負眾望，在北京冬奧蟬聯女子半管冠軍寶座。（圖取自twitter.com/olympics）

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（中央社張家口市10日綜合外電報導）美籍韓裔雪板好手金善（Chloe Kim）賽前摘金呼聲頗高，她今天不負眾望，在北京冬奧蟬聯女子半管冠軍寶座。

年僅21歲的金善在第一回合就以1080度技巧繳出94.00分高分，讓她獲得幾乎難以超越的領先優勢，第二回合挑戰1260度失敗後，在終點區觀賽的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）給了她一個擁抱，儘管第三回合挑戰仍以失敗告終，她的成績依然領先群倫，最終順利摘金。

2018年，當時年僅17歲的金善在平昌冬奧勇奪女子半管金牌，寫下冬奧雪板最年輕女運動員金牌得主紀錄。

法新社報導，金善在奧運一戰成名後，面對隨之而來的排山倒海壓力，她選擇休息兩年再戰。

西班牙好手卡斯特列（Queralt Castellet）今天以90.25分捧回銀牌，銅牌得主則是拿下88.25分的日本選手富田瀨奈。

儘管獲谷愛凌和主場觀眾揮舞旗幟大力支持，中國選手蔡雪桐以81.25分名列第4。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1110210