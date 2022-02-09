谷愛凌閃避國籍大談團結 美媒重批中國宣傳武器

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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）美國出生的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國在北京冬奧奪金，賽後迴避各方對國籍的質疑，聲稱使命是用運動團結世人。美國媒體批評，谷愛凌有如中國的公關宣傳武器。

美國老牌體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）今天在網站首頁的頭條位置，刊登專欄作家羅森柏格（Michael Rosenberg）執筆的評論文章，標題為「谷愛凌為中國奪金，國籍問題成焦點」。

首頁的副標題點出評論要點：「即便她是美國人，自由式滑雪選手谷愛凌選擇代表中國比賽，這是OK的。不OK的是中國利用這個18歲的年輕人當作公關宣傳武器。」

羅森柏格從谷愛凌在賽後記者會上「文不對題」地回答國籍問題，以及國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、中國女子網球名將彭帥巧妙同場觀看谷愛凌比賽等事實評論。

「當她在賽場展現精彩演出之後，很不幸地，她又主演了另外一場秀。」羅森柏格指出，谷愛凌賽後在記者會上多次迴避國籍問題，就好像被問到「你喜歡什麼口味的冰淇淋？」結果卻滔滔不絕回答自己有多感謝乳牛。

谷愛凌奪金之後，在記者會上直接被問「為了代表中國出賽，你是否必須放棄美國籍？」

羅森柏格說，面對這麼簡單的問題，她大可回答「這是我的私事」，但谷愛凌卻大談「運動是一股團結的力量」。這般的論調無巧不巧，正好呼應北京冬奧的口號「一起迎向未來」（together for a shared future）。

谷愛凌多次面對國籍問題，每次回答都很類似。羅森柏格形容，「每一遍，她的回答就好像來自政府的電腦程式。她講話之前，我都在看她是不是按下了手腕上的一個按鈕。」

回答針對國籍的質問時，谷愛凌稱自己是一個18歲的女孩，甚至還沒念大學，她說：「如果人們心地不好，他們不相信我這麼做是為了更遠大的美好目標，那是他們的損失，他們永遠無法贏得奧運獎牌。」

羅森柏格拋出質疑，谷愛凌文不對題的回答，是否意味她與中國已經談好條件，中國政府默許她保有美國籍，而她必須對這個話題保持沉默，否則違反中國法律。

羅森柏格評論，谷愛凌不是第一個易幟而戰的運動選手，而且她有權這麼做，更何況她可賺進大把鈔票。畢竟「家指的並不是一個地方，而是人們的想法與感受」，谷愛凌當然有權選擇代表母親的家鄉比賽，而且代表中國比賽，也不等同她支持這個政府的政策。

但羅森柏格指出，正當中國因為人權紀錄、打壓政治異議和宗教自由而飽受國際抨擊之際，這個來自美國舊金山的18歲女孩被拿來當作擋箭牌、公關宣傳的武器。

被問到奪金之後如何慶祝？谷愛凌說她要吃巧克力、彈鋼琴跟寫日記。羅森柏格評論，諸如這些平易近人的特質、上相的臉蛋與完美的笑容，都非常容易讓中國拿來宣傳，讓人暫時忘了政府的所作所為。

羅森柏格指出，秀味濃厚的另一個證據是，IOC主席巴赫、網球女將彭帥「碰巧」同場觀看谷愛凌比賽。巴赫聲稱自由式滑雪是冬奧的新進項目，他到場是為了關心奧運的創新，在座位上剛好遇到彭帥，兩人交談了一段時間。（編輯：高照芬）1110209