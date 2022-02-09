北京冬奧吉祥物「冰墩墩」缺貨 黃牛搶市警出手

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（中央社台北9日電）北京冬奧吉祥物「冰墩墩」受到中國消費者熱烈喜愛，即使外殼因為材質用料會發黃，仍是供不應求，黃牛價炒作翻數倍價錢，北京市警方目前已查獲3名非法牟利者，作出行政裁罰。

綜合21世紀經濟報導、界面新聞等報導，冰墩墩受到消費市場極大歡迎，王府井百貨冬奧紀念品專賣店在尚未營業前，店外就有耐著低溫的排隊隊伍，甚至有人凌晨加入排隊就是為了購買冰墩墩。奧林匹克天貓官方旗艦店必須祭出冰墩墩限購措施，每個ID限購2件。

冰墩墩手辦玩具擺件單價人民幣88元（約新台幣385元），黃牛轉賣價可喊到6倍或更高價錢。東城公安微信號昨天通報，冰墩墩廣受追捧，但卻有人在指定銷售網點等地高價倒賣、非法牟利，擾亂正常購買秩序，警方調查後，目前查獲3名違法行為人，均已依法作出行政處罰。

根據報導，由於春節假期工人放假和上游物料短缺，導致冰墩墩供貨不及。冰墩墩生產廠商、晉江恆盛玩具有限公司負責人許文杰表示，冰墩墩外殼是食用級矽膠，上游供應商很難短時間大量提供；由於冰墩墩必須套上外殼，生產週期也因此較一般純毛絨玩具來得長。另也有廠商指出，冰墩墩的矽膠外殼因為氧化，不可避免地會發黃。

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中國電影衍生產業研究院執行院長、北京電影學院教授張杰接受21世紀經濟報導訪問時表示，冰墩墩掀起購買熱潮是冬奧文化價值理念的產品化衍生，北京是全球唯一舉辦雙奧（指夏季奧運和冬季奧運）的城市，其所發行的紀念品更具備象徵意義，也具有收藏價值。

北京冬奧官網介紹，冰墩墩象徵冬奧運動員強壯的身體、堅韌的意志和鼓舞人心的奧林匹克精神，冰墩墩裹有冰外殼，就像宇航員套裝一樣，以此向科技致敬。冰墩墩設計出自於廣州美術學院設計團隊。北京冬帕奧會吉祥物「雪容融」則出自於吉林藝術學院設計團隊。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110209