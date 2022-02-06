冬奧吉祥物冰墩墩缺貨 官方稱工廠放假供應緊俏

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（中央社北京6日綜合外電報導）北京冬季奧運在春節假期登場，吉祥物「冰墩墩」紀念品炙手可熱，甚至出現一「墩」難求的情況。官員今天坦言冰墩墩供應非常緊俏，呼籲大家關注一下另一個吉祥物「雪容融」。

冰墩墩和雪容融為北京冬奧及帕運吉祥物，前者結合貓熊形象與冰晶外殼；後者則是以紅色燈籠為原型，同時結合鴿子、天壇的圖案。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，這次冬奧民眾多半不得入場觀賽，擁有一隻冰墩墩成為他們最能感受到冬奧的方式。

然而需求遠遠大於供給，中國媒體報導，北京一家大型紀念品店出現長長人龍，許多人失望而歸。

北京冬奧組委新聞發言人趙衛東今天表示：「因為工廠在春節假期放假，所以冰墩墩非常緊俏，我們也在加大協調、加大供應，其實大家也可以關心一下雪容融，同樣很好。」

許多中國網友在社群媒體上抱怨淘寶、天貓、京東等熱門電商平台已買不到冰墩墩玩偶；還有網友向當局喊話，「強烈要求一戶一墩」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110206