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習近平北京冬奧閃電外交 趁地主之便會多國領袖

2022/2/6 19:24
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（中央社北京6日綜合外電報導）中國今天和阿根廷簽署一項諒解備忘錄，歡迎阿根廷加入北京的「一帶一路倡議」，中國國家主席習近平趁冬奧地主國之便，在場邊會見多國領袖。

習近平自武漢發現首波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例迄今，未踏出國門，目前世界主要經濟體只剩中國還在追求嚴格的「清零」戰略。

法新社報導，北京冬奧提供習近平近2年來，首次和世界領袖進行面對面會晤的機會。

中國國營的中央廣播電視台今天報導，中國和阿根廷已簽署一項諒解備忘錄「共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設」。

阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）在中國進行為期3天訪問行程，雙方表示將繼續在主權利益議題方面互挺彼此。

習近平今天也在巴基斯坦軍方宣布掃蕩俾路支省（Balochistan）分離主義分子4天來的攻擊不久後，會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）。

中國在俾路支省投入了大量的資金，當地分離主義分子不滿豐富的天然資源未能讓國內民眾脫離貧窮，發起了反抗運動。

根據國營媒體報導，習近平接見伊姆蘭汗時強調，「 中方堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、尊嚴，打擊恐怖主義」。

習近平也表示，中國願意和巴基斯坦「對接發展戰略，推進中巴經濟走廊建設向深入發展」。

習近平今天也會見了波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。

習近平近日最重大的會議莫過於4日在冬奧開幕式前，和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行的會談。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110206

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