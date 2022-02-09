冬奧花滑團體賽頒獎儀式喊卡 傳與羽生結弦狂熱粉絲有關

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（中央社北京9日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，由俄羅斯選手勝出的花式滑冰團體賽頒獎儀式因法律問題延後舉行。IOC未詳細說明，但傳頒獎儀式取消疑與俄羅斯花滑選手受生命威脅有關。

15歲的俄羅斯花滑明星瓦莉娃（Kamila Valieva）7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，替俄羅斯奧會（ROC）代表隊順利拿下團體賽金牌。美國奪銀，日本鍍銅。

由於俄國政府系統性違反禁藥規定受到懲處，俄羅斯選手僅能以ROC而非國家代表隊名義參加北京冬奧。

路透社報導，國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，「有突發事件，有必要展開法律諮詢」，但他沒有詳細說明事件的本質或其他細節。

「可以肯定的是，我們將全力以赴盡快解決問題。我無法給諸位更多的細節，但我們正在竭盡所能。」

他表示，頒獎儀式會儘快舉行。

國際滑冰總會（ISU）沒有回覆路透社記者置評要求。

日媒「日刊體育」則引述俄羅斯媒體Sports Express報導，花滑團體頒獎儀式取消的原因，疑與俄羅斯的花滑選手受生命威脅有關。

報導說，因日本花滑巨星羽生結弦昨天在單曲項目第一跳失誤，羽生的粉絲懷疑是前一位上場的俄羅斯選手在冰場上動手腳挖洞，才導致羽生失誤，賽後大批羽生狂熱粉絲湧入這名俄國選手Instagram開罵，甚至揚言要殺害他，幾小時後他關閉了IG帳號。

法新社指出，參與團體賽的選手中，有部分也參與了男子個人賽。男子個人賽將於明天落幕。（譯者：楊明珠、顧荃、蔡佳敏/核稿：徐崇哲）1110209