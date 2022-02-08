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國際奧會嚴控商標 羽生結弦愛用小熊維尼面紙套變了

2022/2/8 15:12（2/8 15:52 更新）
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這次北京冬奧，羽生準備的不是小熊維尼圖案的面紙套，但卻是黃色為主色帶有紅邊的「小熊維尼配色」面紙套。（共同社）
這次北京冬奧，羽生準備的不是小熊維尼圖案的面紙套，但卻是黃色為主色帶有紅邊的「小熊維尼配色」面紙套。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）有意在北京冬奧尋求睽違94年「三連霸」的日本男子花式滑冰選手羽生結弦，昨天現身北京首度練習時，外界看到的面紙套並非他最愛的小熊維尼圖案，主因是國際奧會嚴控商標。

日媒Sponichi Annex報導，羽生結弦7日現身北京首都體育館旁的練習場，正式展開首度現地練習。

羽生一直以來喜歡用外觀有小熊維尼圖案的面紙套，不過，國際奧林匹克委員會（IOC）對商標等規範從嚴，所以羽生在2014年索契冬奧使用的是淺藍色面紙套、2018年平昌冬奧使用的是奶油蛋糕圖樣面紙套。

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▲羽生結弦喜歡用外觀有小熊維尼圖案的面紙套

這次北京冬奧，雖然羽生準備的一樣不是小熊維尼圖案的面紙套，但卻是黃色為主色帶有紅邊的「小熊維尼配色」面紙套。

日本電視台日前報導，羽生過去提到2018年沒帶小熊維尼面紙套的理由時說，「因為有贊助商的問題，所以不能帶黃色熊來」。

根據奧運規定，未簽訂贊助商關係的特定角色商品，不能帶進競技會場內。

不過，報導指出，羽生2018年雖然帶的是蛋糕圖案的面紙套，但裡面放的其實是小熊維尼面紙盒。而當時也有粉絲猜測蛋糕圖案面紙套裡面其實是小熊維尼，在網路上引發話題。

但小熊維尼在中國成了管制對象，也讓外界關注羽生這次是否能帶著「夥伴」小熊維尼到北京。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110208

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▲羽生結弦2014年索契冬奧使用的是淺藍色面紙套

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▲羽生結弦2018年平昌冬奧使用的是奶油蛋糕圖樣面紙套

日本花式滑冰一哥羽生結弦（前）是出了名的愛小熊維尼，賽後常有粉絲丟入玩偶讓冰場下起「小熊維尼雨」。圖為羽生結弦參加2020年四大洲花式滑冰錦標賽。（圖取自twitter.com/ISU_Figure）
日本花式滑冰一哥羽生結弦（前）是出了名的愛小熊維尼，賽後常有粉絲丟入玩偶讓冰場下起「小熊維尼雨」。圖為羽生結弦參加2020年四大洲花式滑冰錦標賽。（圖取自twitter.com/ISU_Figure）
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