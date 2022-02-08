羽生結弦冬奧首跳失誤暫排第8 美選手陳巍暫居首

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本男子花式滑冰選手羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸，但他今天首戰男子短曲項目出師不利，開頭的後內4周跳失誤，排名暫居第8；美國華裔好手陳巍以刷新世界紀錄成績暫居第1。

羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌，這次能否3連霸備受外界關注。

日本讀賣新聞報導，今天進行男子花滑短曲項目賽事，羽生在第一跳的後內4周跳（4S）突然出現失誤，僅成為1周跳。這失誤的一跳未獲得分數，羽生最後以總分95.15分，在29名出賽選手中暫居第8。

報導指出，羽生去年底出賽日本錦標賽時，後內4周跳拿下14.27分。

羽生在本屆冬季奧運的最大對手、世界錦標賽3連霸的美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）則在短曲項目拿下刷新世界紀錄的113.97分，暫居第一。

陳巍本屆比賽來勢洶洶，他4日在花式滑冰團體賽單人短曲項目拿到111.71分，只比羽生保持的世界紀錄111.82分少0.11分。

羽生隊友、日本選手鍵山優真和宇野昌磨緊追在後，鍵山以108.12分暫居第2，宇野拿下105.90分暫列第3名，兩人的成績都刷新自己的最高紀錄。

本屆男子短曲項目原定有30人參賽，但美國華裔選手周知方（Vincent Zhou）因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而未出賽；他6日參加花式滑冰團體賽的長曲項目，之後發現確診。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110208