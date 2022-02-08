同為棄美轉中 朱易谷愛凌媒體待遇大不同

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（中央社台北8日電）北京冬奧滑冰選手朱易、自由滑雪選手谷愛凌同為「棄美轉中」運動員，前者因賽事失誤飽受批評；後者國籍是謎團，仍被寄予奪金厚望，深受社群支持。分析指，這顯示中國「金牌至上」思維。

朱易（Beverly Zhu）、谷愛凌（Eileen Gu）同為「棄美轉中」運動員，在北京冬奧中代表中國隊出賽。

朱易在6日賽事中發生失誤，未能為花式滑冰團體賽多拿些積分，微博湧現謾罵聲浪，「朱易摔了」、「朱易搞砸」等話題一度閱讀量破億，甚至有人痛斥朱易講不好中文，要他「先學好中文，再談愛國」。由於批評聲浪大，後才由官方審查，將關鍵字標籤消除。

谷愛凌為自由滑雪選手，媒體讚譽為「天才少女」，被看好可以在大跳台、U型場地技巧、坡面障礙技巧等項目為中國隊添3面金牌。

谷愛凌7日在自由式滑雪大跳台資格賽中排名第5，晉級決賽，比賽過程中失誤後做出可愛表情或對鏡頭比出愛心手勢都備受社群喜愛。谷愛凌為中、美混血兒，母親谷燕為北京人，谷愛凌能說流利中文，在中國為多個品牌代言；但谷愛凌從未說清楚，是否已經放棄美國籍。

同為「棄美轉中」運動員，朱易、谷愛凌所受到的媒體、社群對待大不同。

美國資深媒體人王劍接受自由亞洲電台訪問指出，朱易遭到謾罵和谷愛凌的模糊國籍問題，反映中國政府和部分民眾「金牌至上」態度，只要為中國隊拿到金牌就什麼都可以，只要不是得金牌就是被罵，中國政府追求金牌的心態與體育精神相違背。擺脫「冰強雪弱」是中國對北京冬奧的期待之一，「誰被網民無情狠批，誰能被捧在掌心」決定於運動員有否拿到金牌。

美國奧克蘭大學（Oakland University）新聞系助理教授蘇巧寧表示，谷愛凌的混血外型、賽事經驗和史丹佛大學（Stanford University）學霸身分，加上能說帶著北京腔的中文，廣受中國社群歡迎；相對地，朱易的中文不好，難以產生與中國民眾的親近性，自然不討好。

自由亞洲電台報導陳述，在美國財政部網站上，未能找到谷愛凌放棄美國籍的紀錄。

紐約時報報導指出，中國運動員有龐大的奪牌壓力，海外歸化運動員有時會受到更嚴厲的檢視。朱易曾經因為未能說流利中文而受到攻擊，有些社群媒體在沒有證據的情況下抨擊朱易，直指其能入選代表隊是因為父親朱松純的聲望。朱松純是一名計算機科學家，在2020年離開美國回到中國，現任北京大學人工智慧研究院院長。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110208