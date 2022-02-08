更多編輯台推薦新聞：
奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳
運動

奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧3/291

同為棄美轉中 朱易谷愛凌媒體待遇大不同

2022/2/8 13:36（2/8 13:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
自由滑雪選手谷愛凌。（美聯社）
自由滑雪選手谷愛凌。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）北京冬奧滑冰選手朱易、自由滑雪選手谷愛凌同為「棄美轉中」運動員，前者因賽事失誤飽受批評；後者國籍是謎團，仍被寄予奪金厚望，深受社群支持。分析指，這顯示中國「金牌至上」思維。

朱易（Beverly Zhu）、谷愛凌（Eileen Gu）同為「棄美轉中」運動員，在北京冬奧中代表中國隊出賽。

朱易在6日賽事中發生失誤，未能為花式滑冰團體賽多拿些積分，微博湧現謾罵聲浪，「朱易摔了」、「朱易搞砸」等話題一度閱讀量破億，甚至有人痛斥朱易講不好中文，要他「先學好中文，再談愛國」。由於批評聲浪大，後才由官方審查，將關鍵字標籤消除。

谷愛凌為自由滑雪選手，媒體讚譽為「天才少女」，被看好可以在大跳台、U型場地技巧、坡面障礙技巧等項目為中國隊添3面金牌。

谷愛凌7日在自由式滑雪大跳台資格賽中排名第5，晉級決賽，比賽過程中失誤後做出可愛表情或對鏡頭比出愛心手勢都備受社群喜愛。谷愛凌為中、美混血兒，母親谷燕為北京人，谷愛凌能說流利中文，在中國為多個品牌代言；但谷愛凌從未說清楚，是否已經放棄美國籍。

同為「棄美轉中」運動員，朱易、谷愛凌所受到的媒體、社群對待大不同。

美國資深媒體人王劍接受自由亞洲電台訪問指出，朱易遭到謾罵和谷愛凌的模糊國籍問題，反映中國政府和部分民眾「金牌至上」態度，只要為中國隊拿到金牌就什麼都可以，只要不是得金牌就是被罵，中國政府追求金牌的心態與體育精神相違背。擺脫「冰強雪弱」是中國對北京冬奧的期待之一，「誰被網民無情狠批，誰能被捧在掌心」決定於運動員有否拿到金牌。

美國奧克蘭大學（Oakland University）新聞系助理教授蘇巧寧表示，谷愛凌的混血外型、賽事經驗和史丹佛大學（Stanford University）學霸身分，加上能說帶著北京腔的中文，廣受中國社群歡迎；相對地，朱易的中文不好，難以產生與中國民眾的親近性，自然不討好。

自由亞洲電台報導陳述，在美國財政部網站上，未能找到谷愛凌放棄美國籍的紀錄。

紐約時報報導指出，中國運動員有龐大的奪牌壓力，海外歸化運動員有時會受到更嚴厲的檢視。朱易曾經因為未能說流利中文而受到攻擊，有些社群媒體在沒有證據的情況下抨擊朱易，直指其能入選代表隊是因為父親朱松純的聲望。朱松純是一名計算機科學家，在2020年離開美國回到中國，現任北京大學人工智慧研究院院長。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110208

美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，引來中國網民一陣酸言酸語。（中新社）
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，引來中國網民一陣酸言酸語。（中新社）
延伸閱讀
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議美國出生中國花滑選手奧運失誤 網民酸評不留情
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀