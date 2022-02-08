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彭帥在哪裡
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彭帥在哪裡2/94

彭帥現身北京冬奧 觀賽見證谷愛凌奪金

2022/2/8 14:01（2/8 14:12 更新）
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陷入性侵疑雲的中國網球女將彭帥8日現身北京冬奧賽場。（美聯社）
陷入性侵疑雲的中國網球女將彭帥8日現身北京冬奧賽場。（美聯社）
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（中央社台北8日電）陷入性侵疑雲的中國網球女將彭帥今天現身北京冬奧賽場，觀看中國選手谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台賽事奪金。彭帥未回應記者詢問。她近日接受外媒專訪時重申自己未曾指控遭人性侵。

路透社8日報導，彭帥到場觀看谷愛凌的比賽，她戴著一頂印有奧運五環標誌的黑色毛帽，並身穿繡有中國國旗的黑色外套。

報導指，彭帥在離開會場時回應了記者的問候，但拒絕回答問題。

報導又引述了國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）證實，彭帥就坐在賽場裡，他們有機會見面並交談。巴赫之前曾多次與彭帥通話，被外界解讀試圖證明彭帥安全無虞。

巴赫又指，他還有機會見到一些來自瑞士、德國和美國的選手。

巴赫最後指，彭帥現在必須去隔離區，「她告訴我，她將離開（冬奧）閉環。」

本次冬奧由於COVID-19疫情嚴重，在1月底宣布不公開售票，改為組織特定觀眾觀賽。

彭帥2021年11月在社群媒體微博貼文，指她和中國國務院前總理張高麗存在多年的不倫關係，並指控對方「玩完想不要就不要了」。之後她和張高麗的名字一度成為網路敏感詞，令外界擔憂她的安全，國際女子職業網球協會（WTA）隨後停辦中國賽事聲援她，引起國際關注。

繼2021年12月接受新加坡「聯合早報」訪問，彭帥7日又在法國體育媒體「團隊報」（L’Equipe）刊出的專訪中，重申自己從未指控任何人對她性侵，並指那則微博貼文是她自己刪除的。

中美混血的谷愛凌是知名的自由式滑雪選手，也是中國奪牌的大熱門。她在今天上午舉行的自由式滑雪女子大跳台決賽中，上演空中轉體4圈半的美技，以第1、3輪加總188.25分的佳績奪得金牌。

這是中國在本次冬奧拿下的第3面金牌，也是第一面由歸化選手奪下的金牌。（編輯：沈朋達/吳柏緯）1110208

自由滑雪選手谷愛凌。（美聯社）
自由滑雪選手谷愛凌。（美聯社）
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