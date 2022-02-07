彭帥重申未遭性侵也沒神隱 隻字未提張高麗

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中國網球女將彭帥（左）在7日外媒訪談中，聲稱從未指控任何人對她性侵，並說去年11月指控前總理張高麗強（右）行與她發生性關係的微博貼文是由她自己刪除。（中央社檔案照片）

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（中央社北京7日綜合外電報導）中國網球女將彭帥在今天刊出的外媒訪談中，再次聲稱從未指控任何人對她性侵，並說去年11月指控前總理張高麗強行與她發生性關係的微博貼文是由她自己刪除。

36歲的彭帥接受訪問時由中國官員陪同並且翻譯，全篇訪問報導完全未提到張高麗。

綜合法新社和路透社報導，彭帥去年11月2日在社群媒體微博貼文指控現年75歲的中國國務院前副總理張高麗曾性侵她，且兩人持續多年的不倫關係，不過在她發表控訴文後，文章隨即被刪除，她也在公眾面前消失了將近3週，這位女網名將的人身安全與處境受到國際網壇和人權團體高度關注。

此後，彭帥數度在一些公共活動露面，並於去年12月接受新加坡媒體「聯合早報」訪問時，改口說自己從未提出性侵指控。

彭帥告訴法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe），她從未指控任何人性侵她，還說是自己刪除了張貼在微博的控訴文章。

各界普遍懷疑，是中國嚴格的網路審查機構刪除了彭帥的貼文，這些機構對任何批評共產黨的言論都很敏感。

團隊報詢問彭帥為何要將貼文刪除時，彭帥僅回答說，「因為我想（這麼做）」。

彭帥在冬奧泡泡內的一間旅館受訪時說：「這則貼文引起外界極大誤會。我不希望文章的意思再被扭曲，也不希望媒體進一步加以炒作。」

團隊報引述彭帥的話報導：「我想說，感情、體育和政治是3個截然不同的東西。我的感情生活問題、我的個人生活不能與體育和政治混為一談。」

「體育不能被政治化，因為當這種情況發生時，大多時候意味著背棄奧林匹克精神，這違背了體育界和運動員的意願。」

團隊報問及她短暫神隱而引發擔憂一事時，彭帥說，她從來沒有「人間蒸發，只是有很多人，像是我的朋友或國際奧會的人傳訊息給我，我單純無法回這麼多訊息罷了」。

國際奧林匹克委員會（IOC）在聲明中說，IOC主席巴赫（Thomas Bach）和委員會成員柯芬特里（Kirsty Coventry）5日在北京與彭帥共進晚餐。

彭帥說：「我們週六（5日）一起吃了頓晚餐，進行了愉快的討論和交流。」彭帥也在訪談中宣布退休。

IOC說，彭帥告訴巴赫和柯芬特里，她打算待疫情結束後前往歐洲旅行。IOC聲明指出，彭帥將參與幾項奧運相關活動，且造訪位於瑞士的IOC總部。

IOC聲明還說：「他們3人都同意，關於這場會面內容的進一步表達將由彭帥自行決定。」

不過，從訪問報導看來，彭帥既未詳述當初在微博刪文的原因，只說它引起極大誤會和遭到媒體炒作，也未說明她當初發布長文的原因。她去年底接受新加坡「聯合早報」訪問時也強調自己未受到性侵，並且同樣未提及張高麗。

雖然彭帥發文隨即刪文以來，在國際網壇和媒體引發高度關注，中國部份媒體人士並曾以英文對外聲稱她一切安好，但中國媒體都未做相關報導。

美國全國公共電台（NPR）報導指出，彭帥這次受訪經過謹慎安排，訪問期間有一名中國奧運官員全程參與，並且提供官方翻譯。

NPR指稱，IOC聲明未提及彭帥性侵指控一事，亦未提到她是否可在中國自由生活、談話及行動。（譯者：劉文瑜/核稿：陳正健）1110207