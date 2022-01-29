澳網女單決賽 現場發放千件「彭帥在哪裡」T恤

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（中央社墨爾本29日綜合外電報導）中國網球女將彭帥人身安全仍備受矚目，倡議人士今天在澳洲網球公開賽女單決賽登場前發放1000件「彭帥在哪裡？」T恤，部分觀賽民眾也穿著這一上衣進場，加入聲援行列。

澳網維安人員日前命令觀眾脫掉寫有支持彭帥標語的上衣，引發關注；澳網主席提列（Craig Tiley）之後表示，球迷只要不製造干擾就可以穿著聲援彭帥的T恤進場觀賽。

今天，抗議者帶了1000件「彭帥在哪裡？」（Where is Peng Shuai?）T恤返回墨爾本球場（Melbourne Park），分送給民眾。

巴夫魯（Drew Pavlou）是發起以T恤挺彭帥活動的其中一人，他告訴法新社：「我們已經免費發了數百件T恤，有很多人穿著這T恤去看（女單）決賽。他們很興奮。」

巴夫魯表示，活動參與者將T恤分送給要進入墨爾本球場的民眾，希望在決賽期間透過轉播，把「彭帥在哪裡？」這一訊息傳遞到全世界。

「我們只是希望彭帥能自由發言。我們希望她能夠在中國以外的地方旅遊，能向媒體發表談話而不受中國政府控制。」

在決賽開打期間，現場直播畫面短暫掃過觀戰群眾，幾乎沒有看見「彭帥在哪裡？」T恤的影子。不過，法新社攝影記者在拉佛球場（Rod Laver Arena）場內發現了幾名穿著聲援彭帥上衣的觀賽者。

巴夫魯則在推特（Twitter）發布一張澳網女單決賽時，超遠距空拍觀眾的直播畫面。他寫道：「當你必須避開群眾裡（聲援）彭帥的衣服時，這就是會出現的典型群眾畫面，哈哈。」

前女雙球后彭帥去年11月在網路上自陳被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係，之後鮮少露面，各界開始擔憂她的人身安全。

彭帥12月表示，從未指控遭到任何人性侵，還說她11月初在社群媒體的發文被誤解。張高麗則未就此事發表評論。

今天在場外停下腳步與巴夫魯交談的人，也表達了對彭帥安危的關切。觀眾吉布生（Karen Gibson）表示：「不，我想如果她平安沒事的話，我們早就可能在一些網球賽事中看見她。」（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1110129