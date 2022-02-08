冬奧賽服違規被判失格 日本滑雪女將高梨沙羅淚崩

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本滑雪女選手高梨沙羅7日在北京冬奧跳台滑雪混合團體賽第一跳後，被判定賽服違規遭取消成績淚崩。不僅高梨，另外4名選手也被判定賽服違規，引發外界對賽服規定的關注。

日本日刊體育報導，高梨第一跳跳出103公尺，原以為能帶動全隊氣勢，沒想到會因賽服違規被判失格；不過，她隨即整理心情，第二跳時跳出98.5公尺，並在落地後雙手掩面。

報導指出，有關國際滑雪總會（FIS）的賽服規定，由於都是在賽季初進行測量並提出數值，當體重變化等有時就會出現誤差。雖說賽服違規並非罕見情況，但卻發生在北京冬奧的重要舞台上。

中日體育報導，本屆冬奧新項目的跳台滑雪混合團體，總計有4隊5名選手遭判定賽服違規引發混亂。高梨沙羅是在第一跳後被判失格，其他被判失格的還包括兩名挪威、1名德國及1名奧地利選手。

混合團體賽共有10隊參加，每隊由兩男兩女共4人組成。

國際滑雪總會規定，跳台滑雪賽服尺寸必須跟身材一致，男選手最大容許誤差為寬1到3公分、女選手為寬2到4公分，主要是因為跳台滑雪能透過賽服獲得浮力，所以每年都會變更相關規定。在國際大賽，賽服違規並非罕見之事。

讀賣新聞報導，日本隊在跳台滑雪混合團體賽，發生高梨第一跳後因賽服違規遭判失格，且不光是日本隊，另外4名他國女選手也因同樣理由被判失格。

高梨在被判定失格後淚崩，不少其他國家選手及相關人士都對此表達失望與憤怒。

日本隊在跳台滑雪混合團體賽，發生高梨第一跳後因賽服違規遭判失格。（共同社）

讀賣新聞引用路透社等外媒報導，跟高梨同樣在第一跳後被判定失格、本屆賽會在個人項目奪銀的德國選手阿爾特豪斯（Katharina Althaus）泣訴，「國際滑雪總會搞砸了一切，我不知道他們想做什麼，但我11年來一直不斷檢查賽服，一次也沒被判定失格，我的賽服都符合大會規定」。

陣中兩人被判失格的挪威隊領隊說，「代表跳台滑雪界感到遺憾，這必須在冬奧前就要先進行確認，這是跳台項目黑暗的一天，對選手來說是非常悲慘的事」。

每日體育報導，高梨兩天前才剛參加女子單人跳台滑雪，穿著的賽服跟昨天出賽混合團體時一樣，結果竟被判定大腿周圍比規定寬了兩公分。

不少人在國際滑雪總會官方推特發文下方留言，絕大多數都是批評內容，包括「太過分的比賽，規則不公平也不明確，全部都很混亂」、「明明穿的賽服就跟女單時一樣，負責人應該立刻被解僱」。

朝日新聞報導，高梨在完成第2跳後淚崩，隊友在賽後也給予高梨擁抱。

隊友伊藤有希說，這絕非高梨的問題，反倒是自己如果可以跳遠一點的話就能奪牌，所以感到很抱歉。另一名隊友佐藤幸椰說，高梨能在短時間就重新整理心情，第2跳時跳出98.5公尺，「我覺得高梨真的擁有很強的心理素質」。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1110208