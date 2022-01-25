看他滑冰會落淚 粉絲：羽生結弦帶來生命的光和色

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（中央社東京25日綜合外電報導）兩屆奧運金牌、像從童話冰宮走出來的日本「滑冰王子」羽生結弦，他滑冰時投入的情感與優美，觸動無數觀眾。許多粉絲看他在冰上表演不禁落淚，認為何其有幸能活在有他的時代。

法新社報導，27歲、外型俊美清瘦的羽生結弦，目標是在下月的北京冬奧完成四周半跳與爭取3連冠。羽生熱愛小熊維尼出了名，每次比賽完粉絲都會朝會場投進上百隻維尼玩偶，為他下起「小熊維尼雨」。

來自日本西海岸新潟縣的46歲美術老師松尾（Yumi Matsuo）說：「他很強壯，很有魅力，但給人的感覺卻倏忽即逝，彷彿隨時都會消失。」

松尾已為與羽生製作了數十件藝術品，包括一個木雕，她說她雕刻的時候「像在為基督或佛陀刻像」。

羽生結弦許多粉絲都是日本中年女性，但他在世界各地同樣鐵粉不少。

住在德國的26歲南非女子米爾威（Mijeanne van der Merwe）表示，她過去對羽生結弦和花式滑冰一無所知，直到在電視上看到羽生參加2018年平昌冬奧。

她說：「從第一個音符開始，我就被迷住了，他的表情、舉止以及表演的方式。」她表示，她在觀賽時眼淚忍不住奪眶而出，「從那時候起，我一直盡可能密切追蹤他。」

松尾同樣過去對滑冰毫無興趣，但在2014年索契冬奧後成了羽生迷。她說，羽生為她的生命帶來了「光和色彩」，她希望後代子孫能藉由她的藝術作品了解到這個了不起的人物。

但是羽生的比賽門票在日本一票難求，必須靠抽籤拿到，因此即便鐵粉如松尾，也僅看過他的表演賽。

米爾威則說，她會半夜起床看他的比賽，與來自世界各地的粉絲閒聊，並花錢買日本進口雜誌和書籍。她說：「他對藝術和運動的投入讓我深為著迷，如此高難度的技巧，他卻能如行雲流水的方式呈現。」

已拿過兩面奧運金牌的羽生結弦，將挑戰1928年瑞典選手葛拉夫斯特倫（Gillis Grafstrom）後，首度的男子花式溜冰奧運金牌3連霸。

但幾乎可以肯定的是，這將是羽生最後一次出現在奧運舞台上，距離他退役已不會太遠。

松尾認為像羽生結弦這樣的人「世不二出」，「我很高興生逢其時，能一直支持他」。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110125