羽生結弦宣布退出競技賽事 轉往職業發展[影]

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本27歲花滑王子羽生結弦今天下午舉行記者會正式宣布，未來將不會出賽競技賽事，退出第一線，決心將以「職業運動員」身分繼續滑冰。

日本富士新聞網報導，羽生今天在記者會上表明，未來將不會出賽競技賽事，退出第一線。

報知體育報導，羽生表示，決心將以「職業運動員」身分繼續滑冰。

術語「職業」在花式滑冰中，指的並不是技術等級而是競技狀態；參加最高等級國際賽事的花式滑冰運動員並非「職業運動員」，而被稱作「業餘」運動員。

羽生出身日本仙台市，曾經歷過2011年發生的311大地震（日本稱東日本大震災），之後在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧兩度奪冠。羽生也是首位獲得日本政府頒發國民榮譽賞的冬奧金牌得主。

羽生結弦在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧（圖）兩度奪冠。（圖取自facebook.com/olympics）

羽生2020年首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠後，成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手，達成在全球主要花滑國際賽事全數奪冠的創舉。

羽生在北京冬奧男單長曲項目中，首度挑戰至今無人達成的四周半跳卻摔倒；之後又因右腳踝扭傷缺席今年3月的世界錦標賽。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110719

圖為羽生結弦今年2月出戰北京冬奧。（共同社）

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」在花式滑冰表演時跌倒，羽生結弦見狀前去相救。（共同社）

羽生結弦在北京冬奧長曲比賽片段。影片來源：Olympics