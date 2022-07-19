羽生結弦：平昌冬奧2連霸後 就曾考慮退役[影]

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（中央社東京19日綜合外電報導）27歲日本花式滑冰明星羽生結弦今天宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。羽生表示，其實他在2018年平昌冬奧蟬聯花滑男子金牌後，就曾考慮退役。

羽生下午在記者會上表明，未來將不會出賽競技賽事，退出第一線，決心將以「職業運動員」身分繼續滑冰。

羽生表示，他在過去參加的競技賽事中，已經取得成果以及想要的東西，已經不再想要從賽事中得到評價。事實上，他從平昌奧運後就思考過退役。

但他也表示，其實退役只是要踏上另一個舞台，「大家看甲子園選手，其實很多人在轉為職業選手才開始大展身手」，對他而言也是一樣，「對我來說，不如說現在才是起點」。

羽生表示，平昌冬奧之後，每一次比賽後，他其實都想過退役，思考自己「努力的方向是不是錯了？」但真正下定決心是在北京冬奧後，在治療腳踝的期間思考了很多，覺得沒必要一直待在競技舞台上。

羽生表示，儘管未來無法與其他運動員競技，但他會繼續挑戰自己的弱點，挑戰過去的自己，繼續滑冰。

他也表示，「未來想在4周半跳上更加努力，想在大家面前成功，會為此繼續奮鬥」。

羽生表示，對於他做出這項選擇，或許有人會感到失望，不想要再看他滑冰，儘管這樣他會感到十分難過，但如果大家仍想看他滑冰，認為他的滑冰仍值得一看，他會繼續努力下去。

羽生也對從小到大，從他幼稚園、小學、中學、高中直到大學時期的教師，以及指導他滑冰的教練表達感謝。

羽生出身日本仙台市，曾經歷2011年311大地震，之後在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧兩度奪冠。

羽生在北京冬奧挑戰3連霸，也首度挑戰至今無人達成的四周半跳。他在賽中那一跳雖然跌倒，仍獲判定為旋轉角度不足的4A，為國際滑冰總會（ISU）首次在國際大賽上判定的4A。他最終取得第4名，無緣獎牌。（譯者：戴雅真/核稿：黃名璽）1110719

羽生結弦在平昌冬奧短曲比賽片段。影片來源：Olympics