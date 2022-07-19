羽生結弦轉職業花滑運動員 繼續挑戰4A

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（中央社東京19日綜合外電報導）奪下2枚奧運金牌的日本花式滑冰明星羽生結弦今天下午舉行記者會表示，未來將退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員，但會繼續挑戰4周半跳（4A）。

日本富士新聞網報導，羽生今天在記者會上表明，未來將不會出賽競技賽事，退出第一線，決心將以「職業運動員」身分繼續滑冰。

羽生也表示，「未來想在4周半跳上更加努力，想在大家面前成功，會為此繼續奮鬥」。

這是羽生自2月20以來，時隔149天首次在大眾面前發聲。

每日新聞報導，今天下午3時左右，也就是記者會開始前2個小時，現場已聚集約50名記者，加上各電視台預定在傍晚新聞時段進行快報，可以看出外界對羽生的關心程度。

羽生出身日本仙台市，曾經歷2011年311大地震，之後在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧兩度奪冠，創下超過1個半世紀以來，首度蟬聯男子花滑金牌的紀錄。羽生也是首位獲得日本政府頒發國民榮譽賞的冬奧金牌得主。

羽生2020年首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠後，成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手，達成在全球主要花滑國際賽事全數奪冠的創舉。

羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸，也首度挑戰至今無人達成的四周半跳。

他在賽中那一跳雖然跌倒，仍獲判定為旋轉角度不足的4A，為國際滑冰總會（ISU）首次在國際大賽上判定的4A。他最終取得第4名，無緣獎牌。（譯者：戴雅真/核稿：黃名璽）1110719