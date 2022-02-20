北京冬奧吉祥物滑倒 羽生結弦即刻救援

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（中央社東京20日綜合外電報導）北京冬奧今天舉行花式滑冰表演，沒想到穿上冰鞋壓軸登場的吉祥物「冰墩墩」竟然跌倒，日本花滑選手羽生結弦見狀第一個前去相救，其他選手隨後也都趕來幫助冰墩墩站起來。

日本讀賣新聞、東京體育網等日媒報導，這場花滑表演共有包括羽生在內的5名日本男女選手及各國選手參與；大家在表演上展現出不同比賽的放鬆表情，精采演出讓觀眾陶醉其中。

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就在表演最後，所有受邀演出的各國花滑好手在冰場中央集合，然後就是冰墩墩壓軸登場。由於羽生所在的位置在選手群的外圍，能在冰墩墩跌倒後第一個伸出援手，並面帶微笑擁抱冰墩墩。

羽生「送暖」的舉動感動不少羽生迷，紛紛在推特上留言說，「羽生搶救冰墩墩」、「不愧是羽生」、「搭救冰墩墩的羽生也太可愛了」、「太珍貴的一幕」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110220