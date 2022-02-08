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羽生結弦短曲卡洞暫居第8 逆轉關鍵看10日四周半跳

2022/2/8 19:12（2/8 19:44 更新）
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外界關注能否成功締造連奪3屆奧運花滑金牌的日本男子選手羽生結弦，8日在北京冬奧短曲項目因「卡到洞」暫居第8。（共同社）
外界關注能否成功締造連奪3屆奧運花滑金牌的日本男子選手羽生結弦，8日在北京冬奧短曲項目因「卡到洞」暫居第8。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）外界關注能否成功締造連奪3屆奧運花滑金牌的日本男子選手羽生結弦，今天在北京冬奧短曲項目因「卡到洞」暫居第8，但他不放棄奪冠，要「逆轉勝」關鍵在四周半跳能否成功。

羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌，這次能否在北京冬奧3連霸備受外界關注。

不過，羽生今天在短曲項目僅以95.15分暫居第8，相較暫居首位的美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）拿到的113.97分，有18.82分的差距。

日本中日體育報導，羽生面對英語提問時強調，「我會贏」（I will win），將在10日舉行的長曲項目一決勝負，不放棄爭奪金牌。

讀賣新聞報導，羽生談到今天在短曲項目的四周跳只完成一周的原因說，冰上有其他選手造成的洞，雖然要跳四周跳，但因為自己的冰鞋被洞卡住，大腦為保護身體避免摔倒所以只跳了一周。

即使如此，羽生接下來成功完成包括四周跳、三周跳及三周半跳等動作。他說，到整個演出結束前都沒有鬆懈，他認為自己在短曲項目中非常專注，就算從到目前為止的短曲項目來看，今天整體來說也是好的演出。

每日體育報導，羽生賽後談到短曲項目四周跳失敗的原因時說，「卡到洞」；就在正式比賽時的完美動作及完美時機下，竟然出現一個洞。

談到10日的長曲項目，羽生說，希望不會再被冰卡住，還自嘲說，「光日行一善不夠，真的可能必須要日行十善才行」。

日本放送協會（NHK）報導，羽生今天受訪時談到是否挑戰備受關注的四周半跳時說，「當然想要嘗試」，還說要能在10日長曲項目逆轉奪冠的關鍵，「就是四周半跳的成功」。

四周半跳至今仍是前無古人，全球沒有任何一位選手成功完成過。而羽生預定在長曲項目演出四周半跳，他能否成功完成四周半跳，並在4分鐘的演出時間不犯大的失誤，將是外界關注焦點。

日媒Sponichi Annex報導，受外界關注能否締造連3屆奧運奪金「三連霸」的羽生暫居第8名，最終名次將在10日舉行的長曲項目結束後才會揭曉。

羽生將在24名選手排第17位出賽長曲項目，時間預訂是台灣時間10日中午12時14分。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110208

日本男子花式滑冰選手羽生結弦將在10日舉行的長曲項目一決勝負，不放棄爭奪金牌。（共同社）
日本男子花式滑冰選手羽生結弦將在10日舉行的長曲項目一決勝負，不放棄爭奪金牌。（共同社）
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