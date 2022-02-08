北京冬奧雪橇 林欣蓉名列第31名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣女子無舵雪橇選手林欣蓉在北京冬奧女子單人雪橇賽事名列第31名，結束首度冬奧之旅。（圖取自instagram.com/sinrong0192）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣女子無舵雪橇選手林欣蓉今天在北京冬季奧運女子單人雪橇賽事第3趟，繳出本屆個人最佳1分01秒004，3趟成績加總3分03秒611，名列第31名，結束首度冬奧之旅。

林欣蓉首度前進冬季奧運，昨天北京冬奧初體驗，女子單人雪橇第1、2趟各繳出1分01秒550、1分01秒057，前兩趟累計2分02秒607，暫列第32，今晚展開第3趟賽事，力拚前3趟成績加總躋身前20名行列，爭取晉級第4趟決賽的機會。

談到冬奧首秀，林欣蓉今天賽前也在臉書發文提到，「昨天的冰況特別滑，第1趟有許多失誤與側滑，第2趟有稍微修正、並且突破個人最佳，但還是有許多地方可以再加強」，也強調將盡力完成接下來的比賽。

林欣蓉今天第3趟排在第32順位出發，過程中有些搖晃，但整體較昨天順暢，儘管第3趟成績再往前推進至1分01秒004，但前3趟累計3分03秒611，在完賽的33名選手中排名第31，未能挺進前20名，提前遭到淘汰。

前3趟結束，德國選手暫時包辦前2名，蓋森伯格（Natalie Geisenberger）3趟累計2分55秒051暫居第一，貝賴特爾（Anna Berreiter）以2分55秒381緊追在後，而排名第20的瑞典選手科哈拉（Tove Kohala）以2分58秒642，同樣取得第4趟門票。（編輯：張芷瑄）1110208