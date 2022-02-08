滿意冬奧初體驗 林欣蓉代表台灣出賽很高興

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台灣女子無舵雪橇選手林欣蓉在北京冬奧女子單人雪橇名列第31，她8日受訪表示，對於成績非常滿意，「雖然其中有些失誤，但是我還是很高興能夠代表台灣出賽」。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣女子無舵雪橇選手林欣蓉這次北京冬季奧運女子單人雪橇3趟成績加總3分03秒611，名列第31名，談到冬奧初體驗，林欣蓉今天直呼非常滿意，很高興能夠代表台灣出賽。

林欣蓉首度踏上冬季奧運的舞台，這次在北京冬季奧運女子單人雪橇賽事，前兩趟成績累計2分02秒607，暫列第32，而今天第3趟繳出個人本屆最佳1分01秒004，3趟成績加總3分03秒611，在前3趟完賽的33名選手中名列第31名。

儘管未能挺進前20名，無緣第4趟決賽，首次冬奧之旅也告一段落，林欣蓉賽後接受中華奧會訪問時表示，對於成績非常滿意，「雖然其中有些失誤，但是我還是很高興能夠代表台灣出賽」。

教練林垂賓同樣肯定林欣蓉表現，他認為，「能完成這次比賽，大家都滿開心的」，並期許下屆冬奧賽事，林欣蓉也能有更好的表現。（編輯：方沛清）1110208