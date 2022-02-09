北京冬奧首秀曲道賽完賽 李玟儀名列第50

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣女將李玟儀今天在北京冬季奧運女子曲道賽第2趟繳出1分09秒55，且順利完賽，2趟成績加總2分46秒04，冬奧初體驗名列第50，寫下台灣女將冬奧高山滑雪項目新里程碑。

李玟儀身為台灣第一個參加冬奧高山滑雪項目的女子選手，年僅19歲，這次征戰北京冬季奧運女子曲道賽，並在今天亮相。

滑雪女子曲道賽共88名選手參賽，第1趟完賽的選手，才能參加第2趟賽事，取2趟滑行成績加總決定最終名次，而選手必須通過每個由紅色和藍色組成的旗門，2趟各有65個旗門，若滑行時未經過旗門，則被視為未完成比賽，此趟成績不予採計。

李玟儀今天上午參加女子曲道賽第1趟賽事，在88名參賽選手中排在最後1個登場，初次參賽的她，上場展現拚戰精神，儘管一開賽遭遇危機，仍努力在雪地中走回前一個旗門，重新通過，並以1分36秒49完成首趟滑行，暫居第58名，成為首趟完賽58名選手中的其中一人。

李玟儀第2趟依舊壓軸登場，表現較首趟沉穩，以1分09秒55成績完成第2趟滑行，2趟成績加總2分46秒04，名列第50名。

在參賽88名選手中，最終僅50人完賽，李玟儀排名雖敬陪末座，但能順利完賽，也締造台灣女將在冬奧高山滑雪項目歷史新頁。

斯洛伐克選手弗爾霍娃（Petra Vlhova）第2趟繳出全場最佳的52秒09成績，2趟累計1分44秒98，勇奪金牌；德國選手杜爾（Lena Duerr）儘管首趟成績暫居第一，但第2趟繳出53秒，2趟累計1分45秒17，也錯失登上頒獎台的機會。（編輯：張芷瑄）1110209