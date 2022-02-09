中國滑冰選手疑出奧步致對手滑倒 影片網路瘋傳

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中國滑冰選手范可新（右2）7日比賽中疑出奧步，導致加拿大對手查爾斯（左2）滑倒。（法新社）

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（中央社北京9日綜合外電報導）中國短道競速滑冰選手范可新在北京冬季奧運7日比賽中，疑似將1個比賽場地的劃線裝置丟向加拿大對手冰刀鞋，一些人認為可能是導致這名加拿大選手滑倒原因，已引發眾多議論。

事件發生在7日的女子500公尺短道競速滑冰半準決賽第一組賽事，是首都體育館當晚第一場比賽。

福斯廣播公司體育台（Fox Sports）報導，范可新這個小動作不仔細看根本看不出來，相關影片放上社群媒體平台Reddit短短數小時，點閱率即超過300萬次。這段影片後來被刪除，接著又被上傳Reddit。

影片中可見，28歲的范可新把手伸過另一個選手的腿部，並將1個比賽場地用的劃線裝置丟向23歲加拿大選手查爾斯（Alyson Charles）腳邊，查爾斯緊接著就摔倒。

這段影片最初標題為「中國滑冰選手在北京冬奧展現的運動家精神」。

1名網友說：「這真有夠滑頭，我看了10次才搞清楚發生了什麼事。」

其他網友對此也表達不滿，加拿大網媒Daily Hive體育記者威廉斯（Rob Williams）報導提問，是否發生了任何不愉快的事嗎？

他推文說：「是蓄意妨害還是意外接觸呢？」「從早上短道競速滑冰比賽的慢速重播來看，真的很可疑。」

女子500公尺短道競速滑冰最後由義大利選手方達納（Arianna Fontana）以42秒488成績奪金，荷蘭的舒爾汀（Suzanne Schulting）以42秒559摘銀，加拿大好手布汀（Kim Boutin）42秒724鍍銅。

范可新過去也捲入過爭議。2018年平昌冬奧期間，她因超越並阻礙韓國選手被判犯規，導致中國隊喪失女子3000公尺接力決賽資格。加拿大隊同樣因犯規被取消決賽資格。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110209