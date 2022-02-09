谷愛凌燒到中國股市 「遠望谷」3天莫名大漲21%

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18歲滑雪選手谷愛凌代表中國拿下北京冬奧金牌，掀起的熱潮燒到中國股市。（中新社）

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（中央社台北9日電）美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌代表中國拿下北京冬奧金牌，掀起的熱潮燒到中國股市。其中，一間名為「遠望谷」的上市公司，因為名稱與谷愛凌沾到邊，股價連3天莫名大漲21%。

綜合每日經濟新聞、快科技等陸媒報導，谷愛凌8日上午參加北京冬奧女子自由式滑雪決賽時，A股上市公司遠望谷盤中突然直奔漲停，股價創近半年新高。

據報導，遠望谷因公司名稱與谷愛淩的名字沾到邊（遠遠望著谷愛淩奪冠），因而被不少網友戲稱為「谷愛淩概念股」。有股民直言這漲停，「玄學都無法解釋」。

遠望谷8日下午回應，公司股價波動「是受市場多種因素綜合的影響，公司無冬奧會相關產品，與谷愛淩無相關合作，投資需謹慎，請審慎對待傳聞！」

然而遠望谷的回應似乎沒有什麼作用，今天開盤再度漲停，收6.84元，總市值升至人民幣50.6億元（約新台幣221億元）。

目前，遠望谷共有股東超過7萬人。陸媒標題戲稱，「遠遠望著谷愛淩奪冠」又漲停，7萬股民稀裡糊塗賺了大錢。

公開資料顯示，遠望谷成立於1999年，2007年8月於深交所上市，是中國物聯網代表企業之一，專注於RFID無線射頻辨識技術產品研發。但這家企業已連續4年虧損，業績增長乏力，近期也沒有利多傳出。

截至目前，中國股市專業機構與分析師也不給出具體分析。

因為股價連續3天大漲21%，遠望谷今晚不得不依法發布「股價異動公告」，強調公司營運及基本面沒有變化，未發現近期公共傳媒報導了可能或已經對公司股票交易價格，產生較大影響的未公開重大訊息。

事實上，中國電信業龍頭中國移動才是陸股正牌的「谷愛淩概念股」，谷愛凌去年出任中國移動的5G冰雪推廣大使。

受到谷愛凌奪金熱潮帶動，中國移動股價昨天上漲逾5%後，今天更強勢拉升至漲停，市值因此增加超過1300億元。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110209