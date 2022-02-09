冬奧曲道賽初體驗有驚無險 李玟儀暫列第58

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣滑雪女將李玟儀今天在北京冬季奧運高山滑雪女子曲道賽第一趟，儘管剛開賽遭遇亂流，但仍盡全力完成比賽，以1分36秒49完成首趟滑行，冬奧首秀暫列第58名。

北京冬奧共有4名台將參賽，其中李玟儀及何秉睿取得滑雪參賽門票，也是睽違30年再有台灣選手在高山滑雪項目亮相。

現年19歲的李玟儀於4歲接觸滑雪，而父親更是她重要的啟蒙教練，滑雪路上一路由父親伴隨在側，她曾是2020青年冬季奧運國手，這次前進北京冬奧，也實現「帶爸爸去奧運」的承諾。

李玟儀初次叩關冬奧也締造里程碑，更是台灣史上第一位登上冬奧舞台的滑雪女將。

滑雪女子曲道賽共88名選手參賽，取兩趟滑行成績加總決定最終名次，而選手必須通過每個由紅色和藍色組成的旗門，若滑行時未經過旗門，則被視為未完成比賽，該趟成績就不予採計。

李玟儀為本屆第3位亮相的台灣選手，第一趟原本排序第88位壓軸上場，但在她登場前臨時有一名選手重新進行補賽。

李玟儀第一趟剛開賽就遭遇危機，所幸及時回到前一個旗門前，重新通過旗門，後續順利完成比賽，而在她衝向終點的那一刻，場邊也響起歡呼聲，給予肯定。

德國選手杜爾（Lena Duerr）首趟以52秒17暫居第一，李玟儀以1分36秒49成績，完成首趟滑行，暫列第58；第2趟賽事將在下午1時45分登場，首趟完賽的58名選手都獲得參賽機會。（編輯：張雅淨）1110209