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滑雪路上不孤獨 李玟儀帶父親進冬奧圓夢

2022/1/31 15:21
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（中央社記者龍柏安台北31日電）看著眼前雪白的銀色世界，李玟儀身旁只有父親的加油聲，這也是她在滑雪一路上最熟悉的聲音，現在她即將站上北京冬奧的出發台，她也兌現了自己的承諾「帶爸爸去奧運」。

2022北京冬奧將於2月4日開幕，今年台灣共有4人參賽，其中參加滑雪女子曲道賽的李玟儀，預計將在2月9日亮相。

李玟儀曾是2020青年冬季奧運國手，她的父親李永德，是滑雪與滑草教練，她4歲開始接觸滑雪，16歲才開始接受專業訓練，主因是國際滑雪總會有針對選手年齡做限制，需年滿16歲以上才能參賽。

在滑雪這條路上，李玟儀看著別的國家選手，都是成群結隊地出門比賽，上場前還會彼此相互鼓勵打氣，反觀她每次出賽，都只有父親和她兩人，雖少了喧騰的加油聲，她還是能清晰地感受到身後的父親，一直在幫她集氣。

也因為這樣，每一次出賽，李玟儀替自己打氣的口號就是「去奧運，帶爸爸去奧運」。

台灣冬季沒有雪，為讓李玟儀能有個可以維持訓練的環境，李永德砸下重金，購入可供輔助訓練的高科技設備，而為爭取比賽積分與經驗，父女倆一塊踏上歐洲陸地，由李文德親自駕車載著女兒周遊列國參賽。

去年底李玟儀在短短37天內，就參加了25場比賽，李永德也不得閒，一個多月就開了約5500公里，父女倆歷經汽車在荒野公路爆胎、室友確診等離奇事件，所幸最後依舊成功取得冬奧入場券。

回憶剛確定取得冬奧門票那刻，李玟儀表示當下有點不敢相信，不過她期許自己的第1次正式冬奧，不僅要順利完賽，更要用好的表現來完成比賽。（編輯：方沛清）1110131

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