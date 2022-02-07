冬奧女子雪橇 林欣蓉暫居第32

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣女子無舵雪橇選手林欣蓉今天在北京冬季奧運女子單人雪橇賽事迎來冬奧首秀，前兩趟成績總和以2分02秒607，暫居第32名。

北京冬奧女子單人雪橇賽事今天先展開前2趟賽事，明天再比後2趟，共35人參賽，前3趟成績加總後取排名前20名的選手，晉級第4趟最終決賽。

林欣蓉為參加北京冬奧的4名台灣選手之一，除了黃郁婷連2屆征戰冬奧外，林欣蓉與滑雪選手李玟儀、何秉睿都是初次挑戰冬奧；對於冬奧初登場，林欣蓉先前也在臉書寫下，期許自己比賽時能夠穩定發揮、修正問題，順利完賽。

林欣蓉今天女子單人雪橇前2趟分別排在第33、26順位出發，第一趟滑行儘管中後段因失誤出現碰撞的情況，導致速度受影響，仍以1分01秒550完賽，第二趟成績稍微進步，繳出1分01秒057，前兩趟累計2分02秒607，暫列第32。

結束前兩趟賽事後，林欣蓉明晚將挑戰第三趟，爭取總成績前20名、前進第4回合賽事的機會。

目前德國的蓋森伯格（Natalie Geisenberger）前兩趟以1分56秒825暫居第一，瑞典的科哈拉（Tove Kohala）1分59秒309暫居第20。（編輯：李亨山）1110207