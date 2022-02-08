捷克首位跨項目雙料冠軍女將 北京冬奧再摘金

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（中央社中國張家口市8日綜合外電報導）曾經在平昌冬奧奪得跨項目雙金的捷克女將萊德茨卡，今天在北京冬奧雪板平行大曲道項目，順利鍍金蟬聯后座。

法新社報導，現年26歲的萊德茨卡（Ester Ledecka）4年前參加平昌冬奧獲得滑雪與雪板雙料冠軍，成為歷來冬奧首個贏得跨項目雙金的女子選手。

這回在北京冬奧，萊德茨卡在雪板平行大曲道（Snowboard Parallel Giant Slalom）項目決賽，擊敗奧地利的烏爾賓（Daniela Ulbing）奪金，斯洛維尼亞的科特尼克（Gloria Kotnik）摘銅。

萊德茨卡接下來將在11日挑戰高山滑雪超級大曲道（Super-G）項目金牌。她說：「我非常高興我能參加這麼多的比賽項目，並且希望我自己將會很快轉換。」

至於雪板平行大曲道男子組賽事，奧地利的卡爾（Benjamin Karl）在決賽中，擊敗斯洛維尼亞的馬斯納克（Tim Mastnak）奪金。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1110208