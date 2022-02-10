谷愛凌對比徐州8孩母 民眾：後者更貼近中國

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（中央社記者張淑伶上海10日電）冬奧金牌選手谷愛凌與徐州被鎖鐵鏈的8孩母親，這是中國當今兩大熱門話題。愈來愈多人將兩者比較，認為谷愛凌的菁英人生難以複製，但法治不彰的悲劇卻可能發生在自己身上。

在「谷愛凌熱」背後，一名不願具名的上海學者告訴中央社記者，谷愛凌是「美國出產、在中國的奧運舞台發光」，對普通人來說像幻影；徐州的事對中國人來說更真實，反映出從上到下的治理問題和女性境遇。

在美國出生成長、有一半華人血統的谷愛凌，在本屆冬奧會代表中國出賽，8日在自由式滑雪女子大跳台項目奪得金牌。她今年18歲，已經申請上史丹佛大學（Stanford University），除了是滑雪健將，還是時尚界新秀，為約30家廠商代言，中國媒體以「全能少女」、「天才少女」稱之。

在她獲得冬奧金牌後，中國媒體鋪天蓋地報導。她成長過程中曾錄製的影片被大量回顧播放，其母谷燕以高科技投資公司創辦人身分在1998年接受「中國科技信息」雜誌採訪的全文，這兩天也在微信流傳。

江蘇省徐州市豐縣8孩母親在1月底經由「抖音」短影片曝光。她被「丈夫」用狗鏈栓在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩，精神與身體健康狀況都讓人憂慮。儘管主流媒體沒有報導，社群媒體上相關消息已是沸沸揚揚。

網民質疑，這件事涉及拐賣婦女，且不是單一個案。在實施計劃生育的中國，8個孩子已經屬嚴重「超生」，整件事情官方可能參與其中，但至今無人問責。目前徐州官方已經3次通報調查結果，全案仍未水落石出。

菁英谷愛凌與徐州8孩母的命運天壤之別，她們看似毫無交集的人生，卻都是當今中國的一個側面。

曾任比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）北京首席代表的李一諾，9日在其創辦的微信公眾號「奴隸社會」發文「谷愛凌的成功，和普通人有什麼關係」，指谷燕每年夏天帶孩子回北京上補習班，在中、美兩個教育環境各取所需，這樣的模式不是多數中國人可以享有的。

她說，徐州的悲劇沒有得到令人信服的調查結果，就被鋪天蓋地的谷愛凌淹沒了，但中國女性面對的體系性困境和結構性桎梏，並沒有什麼改變。「現實是，絕大多數女性沒有機會成為谷愛凌，而小黑屋裡豐縣女性的悲劇，如果沒有法制的進步、文化的覺醒，才是真真切切可能發生在每一個人身上的」。

有網友評論：「你離谷愛凌還差10億次投胎，但離豐縣母親只差一記悶棍。」也有人認為，谷愛凌熱潮和徐州8孩母的悲劇在同一時間點呈現出來，更意味著中國應該要朝特定方向去變化。

前述不具名的上海學者說，保障人權是文明的基石，徐州事件反映中國缺乏文明基石的問題。整個國家的公權力習慣了不擇手段，民眾也會對自己的處境不擇手段，但總有相對更弱勢的受害者。

此外，拐賣婦女和計劃生育政策等有關，他認為「大型公共政策的失敗，會波及很多群體」。

這名學者說，谷愛凌從小穿梭在中、美兩國，她對中國國情有一定認識，但是所表現出來的自我中心令人不安。例如，在奪金後記者會上，她面對衛報記者詢問國籍問題，不等對方說完就搶話講，內容都是迴避，還說「不打算浪費時間在沒有受過足夠教育的人身上」。

他說，谷愛凌母女取得外界資訊應該沒有困難，但是「你覺得她會關心徐州女嗎」。（編輯：李雅雯）1110210