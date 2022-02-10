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羽生結弦挑戰4周半跳連2摔 要3連霸有難度

2022/2/10 12:37（2/10 12:47 更新）
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羽生結弦他10日在長曲項目一開頭就挑戰4周半跳，卻連2次跌倒。（共同社）
羽生結弦他10日在長曲項目一開頭就挑戰4周半跳，卻連2次跌倒。（共同社）
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（中央社台北10日綜合外電報導）日本男子花式滑冰名將羽生結弦北京冬奧力拚3連霸，他今天在長曲項目一開頭就挑戰4周半跳（4A），卻連2次跌倒，但藝術表現仍獲高分，總分283.21分暫居第一。

羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌，這次能否在北京冬奧3連霸備受關注。

羽生今天在長曲項目一開頭就挑戰4周半跳，落地時跌倒；第2跳4周跳落地時也跌倒，開頭連兩摔。不過後續表現平穩，藝術表現獲評審好評。

他在8日的短曲項目因失誤只拿下95.15分暫居第8，今天長曲項目拿到188.06分，總積分283.21分，暫居第一。

但在短曲項目暫居第一的美國華裔選手陳巍（Nathan Chen），以及暫居第2和第3的羽生隊友、日本選手鍵山優真及宇野昌磨都還未上場，羽生這次要拿下金牌得視對手表現而定，要3連霸恐有難度。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110210

羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌。（共同社）
羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌。（共同社）
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