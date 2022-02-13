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羽生結弦14日開記者會 外界關注冬奧賽後動向

2022/2/13 18:04（2/13 18:18 更新）
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羽生結弦10日挑戰冬奧3連霸失利後，動向備受關注。（共同社）
羽生結弦10日挑戰冬奧3連霸失利後，動向備受關注。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本花滑名將羽生結弦10日在北京冬季奧運男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利後，動向備受關注。日本奧林匹克委員會（JOC）今天表示，他明天將在北京召開記者會。

被稱為「冰上王子」或「花滑王子」的羽生在這次北京冬奧的短曲項目因冰鞋卡到冰上的洞導致失誤，只拿下95.15分，暫排第8；10日的長曲項目挑戰4周半跳（4A）與後內4周跳（4S）接連2次跌倒後，以優異藝術表現急起直追，拿到188.06分，總分283.21分排第4。

日本TBS新聞網報導，27歲的羽生在長曲項目挑戰世界上沒人成功表演過的4周半跳（4A），雖然跌倒了，但被認定是跳出4周半跳（4A）的動作，成為史上跳出4周半跳（4A）的第一人。

日本奧林匹克委員會今天表示，應多數媒體的要求，羽生明天下午5時30分（台灣時間）將在北京的冬奧主媒體中心召開記者會。

報導說，北京冬奧的最後一天（20日）將舉行花式滑冰表演賽（exhibition），羽生是否登場，備受關注。（編輯：馮昭）1110213

北京冬奧未開放觀眾入場，拿著小熊維尼和加油手板的粉絲只能在比賽會場外為羽生加油。（共同社）
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