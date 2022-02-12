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北京冬奧1/300

黃郁婷冬奧結束後將退休：身心都累了

2022/2/12 18:59（2/12 19:10 更新）
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台灣競速滑冰女將黃郁婷13日晚將出戰北京冬奧競速滑冰女子500公尺賽。（圖取自facebook.com/uting.huang.hope）
台灣競速滑冰女將黃郁婷13日晚將出戰北京冬奧競速滑冰女子500公尺賽。（圖取自facebook.com/uting.huang.hope）
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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣競速滑冰女將黃郁婷明晚將出戰北京冬奧競速滑冰女子500公尺賽，今天她接受電視台訪問時也明確表達退意，「我覺得不管是身體還是心理層面，其實都很累」。

過去曾是滑輪溜冰天后的黃郁婷，曾是2010年廣州亞運金牌得主，也是1000公尺世界紀錄保持人，為了一圓奧運夢，她由滑輪溜冰轉戰冰刀的競速滑冰，並在上屆平昌冬奧首度取得參賽門票。

今年北京冬奧是黃郁婷第2次參加冬季奧運，而她也一口氣拿下500、1000與1500公尺、3張參賽入場券，沒想到賽前因穿上中國代表隊的服裝PO網，引來各方撻伐。

黃郁婷在接受電視台訪問時，記者問她：「你要離開選手生涯。」她說：「對，尤其歷經這次事件後，我更加確定，就是夠了，奮戰這麼多年，我覺得差不多了。」

對於之前因穿中國隊服，引發外界討論，黃郁婷也澄清，她的想法沒有大家講得這麼複雜，更不是什麼精心策劃，而在所有賽程結束後，她也預計發文，針對整起事件親自說清楚、講明白。（編輯：張芷瑄）1110212

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