北京冬奧單板滑雪障礙團體賽 年齡最長美國隊摘金

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（中央社張家口市12日綜合外電報導）美國選手雅各貝利斯（Lindsey Jacobellis）與搭檔鮑加納（Nick Baumgartner），總年齡為76歲，今天在北京冬季奧運單板滑雪障礙追逐混合團體賽奪冠。

36歲的雅各貝利斯與40歲的鮑加納是賽場上年齡最大的組合，今天在單板滑雪障礙追逐混合團體賽決賽中，以些微差距擊敗較年輕的對手。

雅各貝利斯本週稍早在女子雪板障礙賽，為美國奪得本屆冬奧首面金牌。

在單板滑雪障礙追逐混合團體賽決賽中，雅各貝利斯一開始落後，然後在賽道上持續追趕義大利選手莫約利（Michela Moioli）。她在最後一刻超過了莫約利，以0.2秒的差距獲勝。

加拿大隊伍最後摘銅，選手之一的葛朗丁（Eliot Grondin）說，美國隊真的讓人印象深刻。他說：「我從出生就在看這些人比賽，尼克（鮑加納）還比我年長20歲，能跟這些人一起比決賽實在太不可思議了。」

鮑加納在決賽後告訴記者：「絕對不要把老人家排除在外。」他表示能夠摘金，得歸功於經年累月的訓練和參賽。

他說：「對任何運動員來說，被年輕一代淘汰是種非常糟糕的感覺，因此對我們而言，只要更努力並願意投入這項工作，只要能夠踏出去，並取得證明我們寶刀未老的『認證』，這種感覺真的很棒。」

而雅各貝利斯本週稍早取得的金牌，足足等了16年。2006年的杜林冬奧，她與金牌失之交臂，只拿下銀牌。

她說：「我們確實經歷了很多事，看到彼此的起起落落和掙扎，所以能夠走在一起組隊合作、互相學習…我認為我們今天表現很好。」（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110212