北京冬奧冬季兩項 挪威兄弟檔穿金鍍銅

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（中央社張家口12日綜合外電報導）挪威選手約翰尼．廷內斯鮑伊今天在北京冬季奧運冬季兩項男子10公里短距離比賽中獲得金牌，他的兄弟塔吉．廷內斯鮑伊拿下銅牌，這是他們繼上週混合接力賽奪冠後，所摘下的本屆冬奧第二面獎牌。

法國選手馬耶（Quentin Fillon Maillet）拿下銀牌，為先前所獲男子個人賽金牌和接力賽銀牌錦上添花。

塔吉．廷內斯鮑伊（Tarjei Thingnes Boe）說：「和約翰尼．廷內斯鮑伊（Johannes Thingnes Boe）一同站在頒獎台上，是個可以寫下的童話故事。作為同一個團隊以及對我們的餘生而言…共享此事有很多喜悅，但也鬆了一口氣。」

約翰尼．廷內斯鮑伊以領先40秒6的優勢衝過終點線，把臉撲倒在雪地上然後用力吸一大口空氣。

冬季兩項是由越野滑雪與射擊所組成的冬季運動，為冬季奧運比賽項目之一。運動員需要具備準確度高與快速的射擊能力，以及迅速的滑雪技巧與耐力。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110212