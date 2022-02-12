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冬奧花滑小天后涉禁藥 能否參加個人賽14日分曉

2022/2/12 22:08（2/12 22:27 更新）
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體育仲裁法庭12日表示，14日將宣布花式滑冰小天后瓦莉娃能否在北京冬季奧運繼續出賽。（美聯社）
體育仲裁法庭12日表示，14日將宣布花式滑冰小天后瓦莉娃能否在北京冬季奧運繼續出賽。（美聯社）
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（中央社北京12日綜合外電報導）15歲的花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，總部位於瑞士洛桑的體育仲裁法庭今天表示，14日將宣布她能否在北京冬季奧運繼續出賽。

國際檢測機構（International Testing Agency）說，瓦莉娃（Kamila Valieva）在去年12月25日由俄羅斯當局採集的尿液樣本中，驗出對遭禁止的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）8日曾對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在她9日上訴當天即解除禁令。

國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）及國際滑冰總會（ISU）表示，他們將要求體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）恢復對她的禁賽令。

因瓦莉娃將競逐15日的個人項目，體育仲裁法庭發表聲明說，將在13日召開聽證會，並於北京時間14日下午宣布仲裁結果。

瓦莉娃於7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，替俄羅斯奧會（ROC）代表隊順利拿下團體賽金牌。美國奪銀，日本鍍銅。

瓦莉娃在6日花滑團體賽短曲項目及7日長曲項目的精彩演出令人驚嘆，被視為花滑女子個人賽奪金最熱門選手。

若是IOC、WADA與ISU的上訴成功推翻RUSADA的決定，瓦莉娃將無法參加個人賽事。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1110212

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